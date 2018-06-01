Девять типично женских финансовых ошибок, мешающих накоплению денег

Сегодня очень не многие люди могут позволить себе бездумно тратить деньги, не задумываясь о том, чтобы приумножить, а не только сохранить капитал. Издавна повелось так, что хранительницей домашнего очага была женщина, по этой же причине часто именно она распоряжается семейным бюджетом, планирует траты и, казалось бы, в совершенстве знает, как это делать. Тем не менее даже успешные и более чем подкованные в финансовых вопросах прекрасные дамы время от времени сталкиваются с нехваткой средств, которых, по предварительным оценкам, было более, чем достаточно. Виной всему девять ошибок, которые совершают многие из нас.
1. Стремление уйти от ответственности
Выйдя замуж, некоторые девушки наивно полагают, что их мужья не просто обязаны, но и могут о них позаботиться. Они полностью полагаются на мужчин, своих добытчиков, фокусируются на бытовых вопросах и не стремятся к карьерному продвижению, так как «всего хватает». Вместе с тем постепенно растут запросы, а за ними – расходы, появляются долги и кредиты, так как жить хочется все лучше, повышаются требования по отношению к мужьям, которые не всегда по различным причинам могут их выполнять, пишет Fabiosa.ru.
2. Размытые цели
Все мы хотим благополучия, однако каждый человек вне зависимости от пола видит его по своему. Одни могут довольствоваться немногим и чувствовать себя совершенно счастливыми, другим необходимо гораздо больше. Как тяжело это ни было бы, представьте свою идеальную жизнь и постарайтесь определить ее денежный эквивалент. Лишь только цель станет ясна, можно будет понять, насколько вы близки к ней, и составить личный финансовый план. Его отсутствие и жизнь не по средствам – главные враги того самого благополучия.
3. Покупки ради покупок
Всем известно, что нет лучшего лекарства от плохого настроения, чем шопинг. Отправляясь по магазинам, большинство женщин совершает импульсивные покупки, о которых после жалеет. А если нет, то средства уже все равно потрачены на ненужные вещи. Устраивать себе такую эмоциональную разгрузку необходимо, но лучше делать это рассудительно. Составьте список того, что вам действительно нужно, и отправляйтесь на поиски целенаправленно, спрашивайте себя, нужна ли вам двадцатая по счету, к примеру, чашка, какой красивой она ни была бы.
4. Внимание: распродажа
Скидки всегда привлекают – мысленно мы уже видим, как совершаем очень выгодные покупки и при этом экономим. Главное правило: нельзя бездумно скупать все из-за сниженной цены. Не пожалейте времени на то, чтобы изучить акции в магазинах и спланировать походы в них так, чтобы приобрести все необходимое и при этом не слишком потратиться на лишнее, так как полностью избежать соблазна получается не всегда.
5. За помощью – к подругам
Многие люди, сомневаясь, как именно потратить деньги (куда сходить или поехать, где купить тот или иной предмет), обращаются за советом к родным или друзьям. Безусловно, это – хорошая практика, так как вы действительно можете получить ценную информацию. При этом не забывайте о возможной разнице в уровне дохода, требованиях к качеству и т.д. Отличный вариант для одного человека иногда оказывается совершенно неприемлемым для другого.
6. Экономия на себе
В стремлении дать лучшее детям и родным женщины часто игнорирую собственные потребности и желания, что абсолютно напрасно. Не пренебрегайте своим здоровьем, не отказывайте себе в отпуске, ведите здоровый образ жизни, посвящайте время любимому хобби – чем дольше вы будете «в строю», тем больше пользы сможете принести семье.
7. Страх сказать «нет»
Проблема многих женщин заключается в неумении отказывать. Они способны отдать последние деньги взаймы по первой просьбе подруги и через несколько дней оказаться в таком же положении. Это не значит, что подобные обращения необходимо игнорировать. Но, когда вы чувствуете, что этот момент – не лучший по объективной причине для того, чтобы одалживать кому-то средства, не делайте этого.
8. Отсутствие собственных накоплений
Множество семей стараются откладывать деньги – либо при планировании масштабных покупок, либо на будущее, в котором, как известно, не может быть абсолютной уверенности. Но каждой женщине необходим и свой, личный запас на непредвиденный случай, чтобы не остаться в один прекрасный момент ни с чем. Минимальная сумма, которая всегда должна быть в распоряжении, эквивалентна умноженным на три ежемесячным расходам.
9. Жизнь не по средствам
Многих прекрасных женщин отличает не слишком приятная кредитная история. Это не значит, что на них уже открыли охоту множественные банки, и тем не менее большую часть своей жизни они проводят в долгах, перезанимая, перекрывая и стараясь выбраться из этого порочного круга. Чтобы этого избежать, необходимо всегда знать до копейки, какой суммой вы располагаете, и не тратить больше. Долговая яма всегда становится только глубже, если своевременно не принять меры.
Каждая из этих ошибок – пример финансовой неграмотности, которая чревата не самыми приятными последствиями. Никогда не поздно задуматься о будущем и о том, чтобы сделать его достойным и обеспеченным.