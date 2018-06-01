Девять типично женских финансовых ошибок, мешающих накоплению денег

1. Стремление уйти от ответственности

Выйдя замуж, некоторые девушки наивно полагают, что их мужья не просто обязаны, но и могут о них позаботиться. Они полностью полагаются на мужчин, своих добытчиков, фокусируются на бытовых вопросах и не стремятся к карьерному продвижению, так как «всего хватает». Вместе с тем постепенно растут запросы, а за ними – расходы, появляются долги и кредиты, так как жить хочется все лучше, повышаются требования по отношению к мужьям, которые не всегда по различным причинам могут их выполнять, пишет Fabiosa.ru.

2. Размытые цели

Все мы хотим благополучия, однако каждый человек вне зависимости от пола видит его по своему. Одни могут довольствоваться немногим и чувствовать себя совершенно счастливыми, другим необходимо гораздо больше. Как тяжело это ни было бы, представьте свою идеальную жизнь и постарайтесь определить ее денежный эквивалент. Лишь только цель станет ясна, можно будет понять, насколько вы близки к ней, и составить личный финансовый план. Его отсутствие и жизнь не по средствам – главные враги того самого благополучия.

3. Покупки ради покупок

Всем известно, что нет лучшего лекарства от плохого настроения, чем шопинг. Отправляясь по магазинам, большинство женщин совершает импульсивные покупки, о которых после жалеет. А если нет, то средства уже все равно потрачены на ненужные вещи. Устраивать себе такую эмоциональную разгрузку необходимо, но лучше делать это рассудительно. Составьте список того, что вам действительно нужно, и отправляйтесь на поиски целенаправленно, спрашивайте себя, нужна ли вам двадцатая по счету, к примеру, чашка, какой красивой она ни была бы.

4. Внимание: распродажа

Скидки всегда привлекают – мысленно мы уже видим, как совершаем очень выгодные покупки и при этом экономим. Главное правило: нельзя бездумно скупать все из-за сниженной цены. Не пожалейте времени на то, чтобы изучить акции в магазинах и спланировать походы в них так, чтобы приобрести все необходимое и при этом не слишком потратиться на лишнее, так как полностью избежать соблазна получается не всегда.

5. За помощью – к подругам

Многие люди, сомневаясь, как именно потратить деньги (куда сходить или поехать, где купить тот или иной предмет), обращаются за советом к родным или друзьям. Безусловно, это – хорошая практика, так как вы действительно можете получить ценную информацию. При этом не забывайте о возможной разнице в уровне дохода, требованиях к качеству и т.д. Отличный вариант для одного человека иногда оказывается совершенно неприемлемым для другого.

6. Экономия на себе