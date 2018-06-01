Прекрасно или опасно? Дерматологи поделились мнением о трех популярных бьюти-процедурах

Сегодня мы расскажем вам, какого мнения об этих косметологических новшествах придерживаются врачи-дерматологи. Стоит ли тратить на них свое время и деньги?

1. Мезотерапия тональным кремом

Процедура подразумевает татуаж с использованием пигмента, соответствующего вашему оттенку лица, который вводят под кожу на 1 мм. Косметологи обещают, что красивый ровный тон сохранится до 1 года, пишет Fabiosa.ru.

Мнение эксперта:

Первоначально специальный пигмент, используемый в этой процедуре, применялся для скрытия рубцов и прочих дефектов кожи, а также для коррекции неудачного цветного татуажа. Введение красящего вещества на все лицо может спровоцировать воспалительные процессы и обострение хронических заболеваний. Тем более идеального покрытия добиться не удастся, поскольку воспаления на коже придется обходить. Также следует учитывать, что со временем пигмент может поменять цвет, а летом тон лица будет отличаться от загорелых частей тела.

Вместо данной методики дерматологи советуют придерживаться правильного ухода за кожей, который позволит поддерживать здоровый и равномерный цвет лица.

Вердикт: исключить из списка бьюти-процедур.

2. Фейсбилдинг

Гимнастика или йога для лица представляет собой комплекс упражнений для тренировки лицевых мышц и повышения тонуса кожи. Фейсбилдинг позволяет разгладить носогубные складки и подтянуть овал лица. Некоторые даже называют подобные упражнения полноценной альтернативой пластическим операциям.

Мнение эксперта:

Фейсбилдинг эффективен в отношении мимических мышц лица. В их случае упражнения улучшают кровообращение, благодаря чему к коже поступает больше питательных веществ и кислорода. В результате улучшается цвет лица и мышечный тонус. Естественный лимфодренаж помогает уменьшить темные круги под глазами и отеки. Однако помните, что злоупотребление фейсбилдингом может возыметь обратный эффект и привести к углублению мимических морщин. Перед началом курса упражнений рекомендуется обязательно проконсультироваться с косметологом.

Вердикт: включить в бьюти-план.

3. Дермапланинг

Данная процедура представляет собой бритье пушковых волос на лице. Этот бьюти-ритуал пришел к нам из Японии, но в последние годы, благодаря блогерам, успел обрести популярность по всему миру. В Интернете можно найти множество лайфхаков и приспособлений для дермапланинга.

Девушки удаляют пушковые волосы по разным причинам. Одни полагают, что процедура позволит сделать более эффективным отшелушивание омертвевшей кожи, другие — что на гладкое лицо будет ровнее ложиться косметика.

Мнение эксперта:

Важно помнить, что бритье стимулирует рост волос, особенно при использовании приспособлений, которые создают вибрацию и усиливают микроциркуляцию тканей кожи. Кроме того, удаляя пушковые волосы, вы рискуете спровоцировать их врастание и занести инфекцию.

Волосы следует удалять вместе с луковицей. Добиться этого можно при помощи такой процедуры, как шугаринг, а также восковой и лазерной эпиляции. При этом лишь воздействие лазера позволяет уничтожить волосяной фолликул навсегда.

Вам также стоит обратить внимание на то, что повышенная растительность на лице может свидетельствовать о нарушениях эндокринной системы, поэтому советуем вам обсудить данную проблему с врачом.

Вердикт: заменить дермапланинг локальным шугарингом.