Когда болит во время секса: шесть причин «почему» и что с этим делать

Средства гигиены

Вагинит (воспаление слизистой оболочки влагалища) и воспаление кожи рядом с половыми органами может быть вызвано воздействием средств гигиены. Отдушки, красители, другие составляющие мыла или гелей для душа, которыми пользуются многие женщины, могут вызывать такую реакцию. Кстати, прокладки, в том числе ежедневные, тоже могут стать причиной такого рода аллергии Стоит отказаться на несколько дней от привычных средств гигиены и понаблюдать за состоянием. Если краснота и жжение не пройдут – срочно обратитесь к врачу, пишет Goodhouse.ru.

Инфекция

Самые распространенные проявления инфекции – боль, зуд, выделения. Определить, какая именно инфекция их спровоцировала, и назначить правильное лечение, может, разумеется, только врач. Самолечение может привести к хроническим формам заболевания и даже бесплодию!

Недостаток смазки

Даже при очень сильном возбуждении выделяется недостаточно количество смазки, из-за чего может ощущаться боль при проникновении, образовываться потертости – причины могут быть разными. Выделение естественной смазки «тормозит» стресс, прием некоторых медикаментов (например, антибиотиков), резкое падение уровня эстрогенов (в результате гормональной терапии или приближении менопаузы) Стоит воспользоваться лубрикантами – ведь из-за недостатка смазки возможно образование микротрещин, в которые может попасть инфекция.

Киста

Если боль локализуется с одной стороны и возникает в основном при глубоком проникновении, это может быть симптомом кисты яичника. Большинство из кист абсолютно безвредны и через один-два цикла пройдут сами собой, но лучше все-таки обратиться к врачу.

Спайки

Они могут быть причиной систематических болей во время секса. Если болезненные ощущения регулярны, а все остальные причины уже исключены, стоит проверить, не образовались ли в малом тазу спайки – то есть уплотнения из соединительной ткани. Они появляются иногда после воспаленийя или в тех местах, где делались хирургические операции. Определить, насколько они безопасны, может только врач.

Эндометриоз