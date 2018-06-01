Когда болит во время секса: шесть причин «почему» и что с этим делать

Три четверти женщин хотя бы раз в жизни испытывали болезненные или неприятные ощущения во время секса – такую статистику приводит Американский конгресс акушеров и гинекологов. В большинстве случаев причина проста и легко устраняется, но иногда чувство боли или зуд могут предупреждать о начале серьезных заболеваний Мы собрали самые распространенные причины, которые могут вызывать чувство дискомфорта во время секса. И напоминаем, что самодиагностика и самолечение – не лучший выход и если вы нашли у себя что-то из перечисленного, надо обязательно обратиться к врачу!
Средства гигиены
Вагинит (воспаление слизистой оболочки влагалища) и воспаление кожи рядом с половыми органами может быть вызвано воздействием средств гигиены. Отдушки, красители, другие составляющие мыла или гелей для душа, которыми пользуются многие женщины, могут вызывать такую реакцию. Кстати, прокладки, в том числе ежедневные, тоже могут стать причиной такого рода аллергии Стоит отказаться на несколько дней от привычных средств гигиены и понаблюдать за состоянием. Если краснота и жжение не пройдут – срочно обратитесь к врачу, пишет Goodhouse.ru.
Инфекция
Самые распространенные проявления инфекции – боль, зуд, выделения. Определить, какая именно инфекция их спровоцировала, и назначить правильное лечение, может, разумеется, только врач. Самолечение может привести к хроническим формам заболевания и даже бесплодию!
Недостаток смазки
Даже при очень сильном возбуждении выделяется недостаточно количество смазки, из-за чего может ощущаться боль при проникновении, образовываться потертости – причины могут быть разными. Выделение естественной смазки «тормозит» стресс, прием некоторых медикаментов (например, антибиотиков), резкое падение уровня эстрогенов (в результате гормональной терапии или приближении менопаузы) Стоит воспользоваться лубрикантами – ведь из-за недостатка смазки возможно образование микротрещин, в которые может попасть инфекция.
Киста
Если боль локализуется с одной стороны и возникает в основном при глубоком проникновении, это может быть симптомом кисты яичника. Большинство из кист абсолютно безвредны и через один-два цикла пройдут сами собой, но лучше все-таки обратиться к врачу.
Спайки
Они могут быть причиной систематических болей во время секса. Если болезненные ощущения регулярны, а все остальные причины уже исключены, стоит проверить, не образовались ли в малом тазу спайки – то есть уплотнения из соединительной ткани. Они появляются иногда после воспаленийя или в тех местах, где делались хирургические операции. Определить, насколько они безопасны, может только врач.
Эндометриоз
Одно из «классических» его проявлений – очень болезненные месячные, но также он может быть и причиной частых болей во время полового акта. При этом заболевании клетки эндометрия – внутреннего слоя матки – выходят за ее пределы. Основные симптомы – болезненность, усиление и удлинение менструации. Тот случай, когда надо обязательно обращаться к врачу.