Сандра Баллок со слезами рассказала о своих приемных детях: родителем становишься навсегда

Материнство — очень важная тема для 53-летней Сандры Баллок, которая воспитывает двух приемных детей: восьмилетнего сына Луиса и пятилетнюю дочь Лилу. Звезда фильма "8 подруг Оушена" (Ocean’s 8), который в июне выйдет в российский прокат, стала гостьей телешоу Ходы Котб на NBC. Во время интервью кинозвезда не смогла сдержать слез, когда рассказывала о детях.
Сотни тысяч детей готовы стать вам родными. Навсегда становишься родителем с той минуты, когда принимаешь ребенка и его любовь, — сказала актриса.
Месяц назад в интервью журналу InStyle она призвала всех прекратить употребление термина "усыновленный ребенок".
Все это заставляет меня плакать. Давайте будем называть этих детей "нашими детьми". Не говорите "мой приемный ребенок", ведь никто не произносит "ЭКО-ребенок". Давайте говорить просто: "наши дети", — заявила Сандра.
Баллок усыновила Луиса в январе 2010 года, когда была замужем за Джесси Джеймсом. Спустя пять лет после развода она удочерила Лилу.
Monday on TODAY... @HodaKotb's exclusive interview with Sandra Bullock. Tune in! pic.twitter.com/tXsiu85gEW— TODAY (@TODAYshow) May 31, 2018