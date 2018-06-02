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Сандра Баллок со слезами рассказала о своих приемных детях: родителем становишься навсегда

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Сандра Баллок.

ФОТО: Array / MEGA

Материнство — очень важная тема для 53-летней Сандры Баллок, которая воспитывает двух приемных детей: восьмилетнего сына Луиса и пятилетнюю дочь Лилу. Звезда фильма "8 подруг Оушена" (Ocean’s 8), который в июне выйдет в российский прокат, стала гостьей телешоу Ходы Котб на NBC. Во время интервью кинозвезда не смогла сдержать слез, когда рассказывала о детях.

Сотни тысяч детей готовы стать вам родными. Навсегда становишься родителем с той минуты, когда принимаешь ребенка и его любовь, — сказала актриса.

ФОТО: MATOL / ROMA / MEGA

Месяц назад в интервью журналу InStyle она призвала всех прекратить употребление термина "усыновленный ребенок".

ФОТО: Array / MEGA

Все это заставляет меня плакать. Давайте будем называть этих детей "нашими детьми". Не говорите "мой приемный ребенок", ведь никто не произносит "ЭКО-ребенок". Давайте говорить просто: "наши дети", — заявила Сандра.

Баллок усыновила Луиса в январе 2010 года, когда была замужем за Джесси Джеймсом. Спустя пять лет после развода она удочерила Лилу.

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