Сандра Баллок со слезами рассказала о своих приемных детях: родителем становишься навсегда

Сотни тысяч детей готовы стать вам родными. Навсегда становишься родителем с той минуты, когда принимаешь ребенка и его любовь, — сказала актриса.

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Месяц назад в интервью журналу InStyle она призвала всех прекратить употребление термина "усыновленный ребенок".

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Все это заставляет меня плакать. Давайте будем называть этих детей "нашими детьми". Не говорите "мой приемный ребенок", ведь никто не произносит "ЭКО-ребенок". Давайте говорить просто: "наши дети", — заявила Сандра.

Баллок усыновила Луиса в январе 2010 года, когда была замужем за Джесси Джеймсом. Спустя пять лет после развода она удочерила Лилу.