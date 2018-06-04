Женщины сталкиваются с профессиональным выгоранием чаще, чем мужчины

В исследовании приняли участие 2026 человек. За добровольцами следили в течение 4 лет. 50% участников составляли женщины. Исследователи оценивали степень профессионального выгорания с помощью опросников. Ученые обнаружили: у женщин риск выгорания был выше, чем у мужчин. Выгорание влечет за собой другие проблемы, такие как бессонница и головные боли, пишет Meddaily.ru.

Самыми распространенными причинами выгорания оказались низкая самооценка и проблемы с соблюдением баланса между работой и семьей. Работа чаще мешала женщинам проводить время с близкими. Также у женщин из-за работы нередко не оставалось сил на другие занятия. Домашние дела первое время защищали женщин от выгорания.