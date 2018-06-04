Витамин D помогает забеременеть и предотвращает выкидыши

Специалисты проанализировали данные примерно 1200 женщин. Уровень витамина D в крови участниц измеряли до зачатия и на 8-й неделе беременности. Недостатком витамина считался его уровень ниже 30 нанограммов на миллилитр крови. У женщин с нормальной концентрацией витамина D вероятность беременности оказалась на 10% выше, а вероятность рождения живого ребенка - на 15% выше, чем у участниц с дефицитом витамина, пишет Meddaily.ru.