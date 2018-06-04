Вот это новость! Яблоки повышают аппетит

Российский диетолог Анна Белоусова сообщила, что обострить аппетит вполне способны яблоки. Дело в том, что свежие яблоки увеличивают кислотность желудочного сока, что ускоряет моторику желудка и способствует развитию чувства голода. Чтобы этого не происходило, эксперт посоветовала после перекуса яблоком съедать на выбор грушу, апельсин или немного орехов. Их употребление заставит организм начать вырабатывать другие пищеварительные ферменты, что в итоге и избавляет от чувства голода, пишет Medikforum.ru.

Острая пища также может провоцировать обострение аппетита, - этим она обязана своей способности стимулировать выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы. По словам диетолога, никогда не нужно начинать трапезу с острых блюд, иначе есть вероятность того, что будет съедено сразу очень большое количество разнообразной пищи.

Кроме того, нужно быть очень аккуратными с соленьями. Их употребление раздражает рецепторы ротовой полости и усиливает слюноотделение, что в свою очередь активизирует пищеварительную систему. Человек при этом незаметно для себя съедает больше обычного.