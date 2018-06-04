Стало известно, почему манго опасен для беременных

О том, чтобы полностью отказаться от любимого фрукта во время беременности, речи не идет. Тем более что количество поклонников сочного манго в нашей стране растет, а у многих женщин в период беременности любовь к этому экзотическому фрукту резко возрастает. Но необходимо соблюдать предосторожности при употреблении манго, поскольку этот фрукт приобрел себе не очень хорошую репутацию. Манго увеличивает температуру тела, повышает показатели сахара в крови, вызывает угревую сыпь и в некоторых тяжелых случаях даже полноценную экзему. Вполне возможно, что беременные не столкнутся ни с какими из подобных осложнений, но тем, кто склонен к аллергиям, следует иметь в виду данную информацию, пишет Medikforum.ru.

Манго также может быть довольно тяжелым для нашей пищеварительной системы, которой потребуется какое-то время для его переработки. Во время беременности скорость метаболизма замедляется, и если мы заставляем желудок и кишечник изрядно трудиться, то поступаем не слишком разумно. Вот почему любые подобные продукты необходимо употреблять в умеренных количествах. Также с этим фруктом нужно быть осторожным и женщинам, у которых имеются проблемы с иммунитетом во время беременности. У них может развиться аллергия на манго, которой раньше никогда не отмечалось.