Мария Кожевникова похудела на 27 килограммов

«Ну, и кто там говорил, что я не стану прежней?! Жирная, толстая, обабилась — такие слова я читала в прессе, такие слова слышат миллионы женщин», - написала Мария, пишет Lady.mail.ru.

Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда же Кожевникова раскроет секрет своего похудения. «Шикарная! Вот это сила воли!», «Тоже так хотим! Как вам это удалось?», «Всем-всем так выглядеть. Должен же быть какой-то секрет?» — спрашивают фанаты.

Ранее Мария уже сообщала публике, что не использовала секретные методы борьбы с лишним весом:

«Что касается диет, в них я верю с трудом, хотя бывает так, что организму подошло, например, когда кто-то отказался от мяса, а кто-то — от молочных продуктов. Но на своей практике убедилась, что диеты — это тоже обман», - говорит актриса.

Кожевникова советовала женщинам полюбить себя в любом виде. Только это, по мнению актрисы, помогает избавиться от лишних килограммов раз и навсегда.