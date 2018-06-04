Самые популярные ошибки тех, кто увеличивает губы

Неверный выбор препарата

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты отличаются друг от друга по многим критериям. Например, по плотности геля, однородности или неоднородности частиц, входящих в состав, по концентрации гиалуроновой кислоты. Новичок может подумать, что в более плотных филлерах концентрация гиалуронки выше, а значит, и результат от такой коррекции продержится дольше. Но не все так однозначно. При выборе слишком плотного филлера получаются как раз неестественные, выпячивающиеся губы. Более того, гель может доставлять дискомфорт пациенту и сдавливать сосуды. Проще говоря, ничего хорошего, пишет Lady.mail.ru.

Выбор перманентных филлеров

Это сейчас мы знаем, что филлер должен постепенно растворяться, а в начале 00-х для увеличения использовались биополимеры, которые стоили недорого, и при этом гарантировали длительный результат. И только позже выяснилось, что полностью эти вещества из организма не выводились, скапливались в отдельных зонах рта и могли еще и воспаление вызвать. Внешне это выглядит очень и очень неэстетично — невооруженным глазом можно разглядеть у пациентов в губах твердые образования непонятного происхождения. Удалить их, конечно, можно, но это непростая операция, при этом никто не может гарантировать, что гель полностью уйдет из губ.

Слишком большая доза препарата

В случае с небольшим количеством, никто ничем не рискует, правда, и разница до и после в таком случае почти незаметна. А вот в ситуации, когда за одну процедуру вводится много препарата (2 мл и более), все значительно хуже. Гель не задержится в губах, поскольку мягкие ткани не в состоянии так быстро растянуться, зато все уйдет в неестественные валики над верхней и нижней губами. Если есть желание сильно увеличить губы, то следует действовать постепенно. В первую коррекцию ввести 1 мл, спустя примерно 14 дней добавить еще 1 мл или меньше. За этот период ткани адаптируются, пройдут воспаление и отек, и результат такого подхода будет удачнее.

Бывают ситуации, когда нельзя за один раз исполнить мечту пациента о больших и пухлых губах. Причина тому — изначально очень тонкие губы. В таком случае работа будет проводиться с интервалом в несколько месяцев, каждый раз будут добавлять небольшую дозу. Такой процесс может затянуться на несколько лет. Так что есть смысл либо запастись терпением, либо претендовать на более естественный размер.

Неправильная глубина

При коррекции губ оптимальная глубина введения филлера совсем небольшая — не более 3 мм. Если опустится чуть ниже, то есть риск попасть не в тот слой. Из-за этого получаются шишечки и комочки на губах.

Частота применения

Повторную процедуру следует проводить хотя бы через полгода. Если препарат в губах еще есть, то вводить новый небезопасно. В крайнем случае дополнительную инъекцию можно сделать только тем же препаратом, что и использовался изначально.

Несоблюдение пропорций

Согласно золотому сечению, верхняя губа должна занимать 40%, нижняя — 60%. Ширина рта в идеале равна расстоянию между радужками глаз. Считается, что и четко очерченная арка Купидона (изгиб верхней губы) — это тоже красиво. Разумеется, в реальной жизни мы не обязаны соответствовать этим ожиданиям, отход от «нормы», напротив, нередко выглядит привлекательно. Однако анатомию следует учитывать при приеме у косметолога. Слишком большие губы на фоне узенького носа и небольших глаз, скорее всего, будут смотреться комично, а, к примеру, полное отсутствие арки Купидона сделает рот неестественным.

Несоблюдение рекомендаций врача