Женщина написала негативный отзыв о гинекологе и теперь заплатит за это миллион долларов

Мишель позвонила в клинику и поинтересовалась, зачем ей внесли в счет услуги, о которых она не просила. Однако персонал нагрубил ей, ответив, что врач делал все в соответствии с ее жалобами. Разъяренная американка зашла на сайт клиники и написала там негативный отзыв о Джуне Сонге. И через пару недель получила повестку в суд, пишет Life.ru.

Оказалось, что Джун Сонг подал в суд на свою бывшую пациентку за клевету, так как она нанесла вред его репутации и врачебной практике. Также он потребовал выплатить ему компенсацию $1 млн. Когда об этом узнала Мишель, она была вне себя от злости. Ей пришлось таскаться по судам и доказывать, что большинство процедур, которые отмечены в прайс-листе, врач не выполнял.