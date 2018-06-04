Серена Уильямс: после родов я не могла побороть депрессию и постоянно истерила

Серена призналась в интервью журналу Harper's Bazaar, что ей пришлось несладко в тот период, пишет Fabiosa.ru.

У нее началась послеродовая депрессия, справиться с которой было практически невозможно. Истерики начинались по любому поводу, из-за всяких мелочей.

«Прошло уже больше полугода, но мне кажется, что до сих пор на меня находит это состояние. Я помню, как однажды не могла найти бутылочку Олимпии... Я так расстроилась, что села и заплакала, ведь я хотела быть для нее идеальной во всем», - вспоминает она.

Теннисистка призналась, что в роддоме чуть дважды не отправилась на тот свет. Первый раз это случилось, когда врачи заявили о необходимости в срочном порядке делать кесарево сечение — сердечные ритмы малышки замедлились... А на следующий день после родов Серена стала испытывать трудности с дыханием — в ее легких обнаружились тромбы.

«Роды. Все идет по плану. А потом одна минута — и все резко меняется. Любая операция может быть опасной для меня. Но я решилась на это ради малышки», - говорит Серена.

Глядя на Серену, трудно сказать, что она испытывает какие-то комплексы. Да, фигура у нее крупновата, но при всем этом она идеально выглядит. Подтянутое тело — это то, о чем мечтает каждая девушка. Но оказывается, что даже с такой фигурой женщины иногда комплексуют. В качестве примера Серена привела свою сестру Винус, которая, кстати, тоже теннисистка.

«Мне было тяжело. Люди говорили, что я должна была родиться парнем. Это все из-за моих сильных рук. Я отличалась от Винус: она стройная, высокая и красивая, а я сильная и мускулистая, хотя и тоже симпатичная».

Когда-то Серена мечтала похудеть и носить одежду маленького размера, но уже сейчас она не видит в этом необходимости.

«Давайте будем честны, я никогда не стану маленького размера. Так зачем мне мучить себя? Я такая, какая я есть. Мое орудие — это сила. Я рада, что, наконец, осознала это», - добавила она.