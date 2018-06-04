Секрет безупречных ног Кейт Миддлтон: как избежать варикоза после трех беременностей и постоянного хождения на высоких каблуках

Королевский дресс-код запрещает наряды, демонстрирующие слишком много открытой поверхности тела, особенно это касается коротких юбок. Тем не менее, многочисленные аутфиты Кэтрин позволяют любоваться ее стройными ногами.

Постоянное ношение обуви на высоких каблуках и три беременности не привели к варикозному расширению вен, опуханию лодыжек или лишним килограммам на бедрах. Может, Кейт знает какое-то волшебное заклинание? Давайте попробуем разобраться, пишет Fabiosa.ru.

1. Варикозные вены

Спайдерные вены (сосудистые звездочки) и варикозное расширение вен встречаются у 60% женщин. Это кровеносные сосуды, которые становятся увеличенными, скрученными и видимыми через кожу. В основном, проявляются на ногах. Женщины страдают гораздо чаще, чем мужчины. В группу риска входят беременные, пожилые женщины, а также те, кто долго стоит на ногах, страдает ожирением.

Проявление первых симптомов можно облегчить или вовсе предотвратить проблему с помощью простого приема: носить компрессионные чулки или колготки.

Несмотря на то, что американские женщины считают их неудобными и устаревшими предметами одежды, Кейт Миддлтон – лучший пример в ношении колготок! Кажется, она вернула моду на них, согласно правилам двора. Женщины-члены королевской семьи должны носить на официальные мероприятия колготки или чулки, чтобы выглядеть более респектабельно.

Носит ли Кейт компрессионные колготки для улучшения кровообращения, облегчения боли и дискомфорта, вызванных ношением высоких каблуков? Вполне вероятно! Они работают как макияж для ног, скрывая все несовершенства тела и оставаясь при этом невидимыми. Если, конечно, выбран правильный оттенок.

2. Физические упражнения

С детства Кейт Миддлтон является приверженцем спорта и физкультуры. В годы учебы в колледже будущая герцогиня занималась плаванием, теннисом, хоккеем на траве, нетболом и английской лаптой – согласитесь, это довольно впечатляющий список! Вполне допустимо, что теперь она имеет пролонгированный эффект ее активного образа жизни.

Даже сейчас, будучи многодетной матерью, она не упустит шанс бросить мяч или покататься на лыжах во время отпуска. Многочисленные фотографии Кэтрин, участвующей в благотворительных спортивных мероприятиях, указывают на еще одну причину ее безупречных ног.

Физическая активность тонизирует мышцы и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, которые отражаются на венах ног. Более того, это способствует правильному кровообращению.

3. Талант носить высокие каблуки

Каждый раз, когда герцогиня появляется на публичных мероприятиях, она демонстрирует красивый наряд с высокими каблуками. Кажется, она родилась в них! Для большинства женщин подобное становится настоящей пыткой, которая заканчивается болью, кровавыми пальцами, синяками и мозолями.

Говорят, что секрет Кейт в ношении каблуков без боли – использование ортопедических стелек. Она является преданным поклонником продукции от Алисы Боу: стельки размещаются внутри пары туфель и делают их мягкими и удобными. Сделанные из итальянской кожи, они приносят облегчение для ступней и снимают боль во время ходьбы. Видимо, они и позволяют Кэтрин ходить на любимых каблуках целый день.

Очень важен выбор правильной обуви, которая подходит вам. Необходимо учитывать следующие моменты:

слишком высокие каблуки могут повредить лодыжки, вызвать хроническую боль и повлиять на походку;

слишком плотно прилегающие туфли будут травмировать заднюю сторону пятки, что приводит к воспалению костей;

слишком тонкие каблуки могут повлиять на балансировку, привести к подвертыванию лодыжки и хронической боли в суставах;

жесткая подошва перегружает мышцы ног и вызывает судороги, напряжение и дополнительную боль.