пн, 04.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Звездные дамы
  • Похудевшая на 46 килограммов Елена Степаненко записала важное видеообращение к поклонникам

Похудевшая на 46 килограммов Елена Степаненко записала важное видеообращение к поклонникам

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Елена Степаненко

ФОТО: Scanpix

На днях 72-летний Евгений Петросян по просьбе своей супруги, 65-летней Елены Степаненко, выложил в микроблог видео, на котором она рассказала, в чем на самом деле секрет ее стройности.

Пользователи Сети гадают, как Елене Степаненко удалось сбросить целых 46 килограммов.

Многие не верят, что знаменитость так сильно похудела без помощи пластических хирургов и приема специальных препаратов, пишет Rus.tvnet.lv.

Этим и воспользовались мошенники, начавшие размещать в интернете рекламные объявления о продаже средств, благодаря которым актриса якобы смогла избавиться от лишнего веса.

Чтобы предостеречь своих поклонников, Елена записала видеообращение, в котором рассказала, какую методику похудения использовала. Так как юмористка не ведет соцсетей, ролик на своей странице в Инстаграме разместил ее супруг Евгений Петросян.

«Худеть надо так: 6 раз в день есть то, что помещается у вас в ладошке, и выпивать два литра воды», — рассказала артистка.

Чтобы подтвердить свои слова, Степаненко продемонстрировала, как выглядит ее ужин. На столе телезвезды — маленькая порция салата и ягодный лимонад.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ