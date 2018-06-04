Похудевшая на 46 килограммов Елена Степаненко записала важное видеообращение к поклонникам

Пользователи Сети гадают, как Елене Степаненко удалось сбросить целых 46 килограммов.

Многие не верят, что знаменитость так сильно похудела без помощи пластических хирургов и приема специальных препаратов, пишет Rus.tvnet.lv.

Этим и воспользовались мошенники, начавшие размещать в интернете рекламные объявления о продаже средств, благодаря которым актриса якобы смогла избавиться от лишнего веса.

Чтобы предостеречь своих поклонников, Елена записала видеообращение, в котором рассказала, какую методику похудения использовала. Так как юмористка не ведет соцсетей, ролик на своей странице в Инстаграме разместил ее супруг Евгений Петросян.

«Худеть надо так: 6 раз в день есть то, что помещается у вас в ладошке, и выпивать два литра воды», — рассказала артистка.