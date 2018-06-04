Семь правил современного этикета, которые обязана знать каждая девушка

Будьте внимательны к собеседнику

Не столь важно умение говорить, как умение слушать. Важно слушать собеседника даже, когда вам не особо интересен предмет разговора. Если же вам окончательно наскучила данная беседа, то аккуратным образом попытайтесь сменить тему разговора, пишет Leafclover.club.

Не разговаривайте о диетах

Диета и режим питания является такой же личной темой, как личная гигиена, поэтому оставьте такие темы самым близким людям, а с остальными людьми попытайтесь найти другие точки соприкосновения.

Не злоупотребляйте парфюмом

Запомните раз и навсегда — нет ничего ужаснее человека-парфюма. Во-первых, у всех вкусы разные, и ваш аромат может попросту не нравится другим, а во-вторых, не стоит забывать о том, что в обществе, в котором вы находитесь, могут быть люди, страдающие аллергией.

Не целуйтесь на людях

Существует ряд вещей, которые должны оставаться достоянием двоих. Сюда относятся сюсюканья, поцелуйчики и прочие нежности. Эти личные моменты могут попросту поставить окружающих в неловкое положение.

Не ставьте сумку на стол

Для этого существуют специальные подставки, ну а если же ее нет, то просто повесьте сумочку на спинку стула.

Не доедайте/допивайте до дна

Дома вы можете есть что хотите и как хотите, но в ресторанах существуют свои правила. Нет ничего ужаснее вычерпывания остатков еды из тарелки и вытягивания с помощью соломки последних капель напитка.

Не всучивайте мужчине сумочку