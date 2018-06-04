Не только порно. Стали известны самые популярные запросы детей в Сети

Чаще всего современные подростки в интернете ищут видео и музыку, убедились специалисты "Лаборатории Касперского". С помощью приложения Kaspersky Safe Kids они собрали статистику поисковых запросов и выяснили, что привлекает детей больше всего.

Первое место

Как оказалось, самая популярная тема для поиска у детей в интернете — видеоконтент (17,25% запроса). В эту категорию включены запросы, связанные с поиском видеоконтента, стриминговых сервисов, поиск видеоблогеров, сериалов и фильмов, пишет Life.ru.

Чаще всего дети ищут мультики, видеоблоги и трансляции компьютерных игр на YouTube или Twitch. Причем, смотреть, как кто-то играет, дети любят больше, чем делать это сами.

В списке популярных также остаются аниме-сериалы.

Не перевел? Погугли

Дети активно интересуются темой перевода. Правда, интересует их вовсе не изучение иностранного языка.

Самым популярным после видео запросом (13,59% от всех) стал переводчик. Множество несовершеннолетних — носителей испанского, итальянского, немецкого, русского и французского языков — очень часто ищут "переводчик" или "google переводчик".

Конечно, соцсети

Общение в сети и возможность обмена снимками — следующая по популярности тема поиска. Так, ее ищут 9,88% от всех запросов.

Дети часто ищут "ВКонтакте", Facebook, Instagram и Tumblr. При этом всевозможные сервисы для знакомств не так сильно волнуют ребят.

Компьютерные игры

С каждым годом категория "Компьютерные игры" теряет свои позиции. Так, с мая прошлого года по май этого их популярность упала до 4,99%.

Показатель меняется в зависимости от страны. Так, чаще всего игры искали в Канаде. А вот меньше всего онлайн-развлечения, видимо, интересует детей из Саудовской Аравии.

Эксперты подчеркнули, что, по сравнению с прошлым годом, количество заходов с ПК на сайты игровой тематики упало почти в два раза.

Онлайн-покупки

Подростки не обходят стороной и популярные платформы продаж разного рода товаров. Правда, интересоваться ими японские дети стали в три раза реже. Китайские — в четыре.

В западных и арабских странах картина практически не изменилась: дети чаще всего посещают Amazon, Ebay, H&M и Ikea.

Порно, впрочем, тоже есть

Дети интересуются контентом для взрослых, но гораздо реже, чем играми, видео и музыкой. Так, на материалы "18+" обращают внимание в первую очередь дети из Японии. Причем, они пробивают и сами материалы, и названия сайтов, и имена японских порнозвезд.

Неоднозначная ситуация наблюдается в арабских странах, где дети посещают "взрослые сайты" с компьютера реже остальных, но ищут порно чаще всего. Наиболее частыми поисковыми запросами на арабском языке являются "шлюхи", "секс" и "смотреть секс онлайн".

Самыми популярными среди порносайтов, которые ищут дети, являются PornHub, xHamster и RedTube.