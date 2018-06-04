Тончайшая пицца Маргарита на лаваше за десять минут

Предлагаем вам приготовить один из самых простых и быстрых вариантов пиццы в домашних условиях - на лаваше. Мы будем делать классическую "Маргариту" с сыром и помидорами, однако вы можете добавить в начинку и другие любимые продукты. Сгодится все, что найдется в вашем холодильнике!