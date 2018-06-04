Тончайшая пицца Маргарита на лаваше за десять минут

Предлагаем вам приготовить один из самых простых и быстрых вариантов пиццы в домашних условиях - на лаваше. Мы будем делать классическую "Маргариту" с сыром и помидорами, однако вы можете добавить в начинку и другие любимые продукты. Сгодится все, что найдется в вашем холодильнике!
Ингредиенты
1 лист тонкого лаваша;
любой томатный соус (например, сацебели);
1-2 средних помидора;
200 г твердого сыра;
пара веточек укропа или другой зелени.
Пошаговое руководство
1. Застилаем противень пергаментной бумагой и кладем сверху лист тонкого лаваша. При желании его можно предварительно вырезать в виде круга (для большего сходства с классической пиццей), пишет Fabiosa.ru.
2. Размазываем по лавашу любимый соус тонким слоем.
3. Сверху щедро посыпаем тертым сыром.
4. Выкладываем на заготовку помидоры, порезанные тонкими кружочками.
5. Сверху опять посыпаем сыром.
6. Ставим в духовку, разогретую до 190 °C, на 5-6 минут. Как только сыр полностью расплавится, пиццу можно доставать и подавать на стол!
Готовится тончайшая пицца на лаваше из минимума продуктов и всего за 10 минут. Ее можно делать хоть каждый день, меняя начинки для разнообразия!