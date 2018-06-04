Узнайте, почему у мужчин бывают «сухие оргазмы»

Если об импотенции и преждевременной эякуляции у мужчин сексологи говорят постоянно, то тему «сухих оргазмов» затрагивают крайне редко. Так давайте восполним этот пробел!
О феномене «сухого оргазма» у мужчин пишет социальный психолог и эксперт по сексуальности Джастин Лехмиллер, пишет Rus.tvnet.lv.
Речь идет об оргазме без эякуляции. Это явление распространено у подростков до наступления полового созревания.
А у взрослых мужчин его причиной может стать слишком активная сексуальная жизнь, из-за которой во время оргазма выделяется все меньше и меньше спермы. Это не причиняет никакого вреда здоровью, но может стать серьезной проблемой для пар, которые мечтают о ребенке, пишет dailymail.co.uk.
Кстати, еще древние китайцы считали, что мужчины способны разделять оргазм и семяизвержение, испытывая одно без другого. И разработали специальные техники для достижения подобного эффекта. По мнению древних, такая практика позволяет мужчинам продлить удовольствия и для себя, и для партнерши. Этой теме посвящена целая книга «Китайский эрос».