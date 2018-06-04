Опровергнута польза яичницы на завтрак

На самом деле ученые ничего не имеют против употребления куриных яиц. Критические замечания исследователей относятся прежде всего к такому популярному блюду, как яичница с колбасой или беконом по утрам. От ее постоянного употребления научные специалисты настоятельно советуют отказаться.

Сотрудники Каролинского института в Стокгольме заявили о том, что даже незначительное количество жареного мяса в ежедневном завтраке повышает вероятность развития рака поджелудочной железы, пишет Medikforum.ru.

«Ежедневно употребляемые 50 граммов жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%», - констатировали шведские ученые.

Специалисты апеллируют к данным, полученным специалистами медицинского центра при Гарвардском университете, которые анализировали связь между регулярным употреблением жареного бекона и риском инсульта. Они установили, что ежедневное употребление 360 граммов жареного мяса (бекона) повышают риск развития инсульта у мужчин на 28%, а у женщин – на 19% в сравнении с теми, кто употребляет 90 граммов и менее.