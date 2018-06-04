Если ваш ребенок часто сидит в такой позе, это может опасно сказаться на здоровье

Иногда бывает сложно отличить поведение, которое не приносит вреда, от такого, которое действительно может быть опасным для ребенка. Например, разница между тем, что малыш может дотронуться до горячей плиты и тем, что он съест шоколадку перед едой, просто огромна, пишет Leafclover.club.

В процессе познания мира дети сталкиваются со многими вещами. Но есть одна проблема, которую родители ни в коем случае не должны игнорировать. Это — сидение в «позе лягушки» (или, как еще называют, «w-позе»). Наверняка каждый из нас сидел так хотя бы раз в жизни. На самом деле эта поза может очень сильно навредить.

Эту позу, в которой очень любят сидеть дети, часто называют «позой лягушки» или «w-позой». На первый взгляд ничего страшного, и почти каждый из нас сидел так хотя бы раз в жизни. Однако это очень опасно. Возникает резонный вопрос: почему?

Кажется, что нет ничего страшного в том, что ребенок так сидит на полу во время игр. Однако на самом деле такая поза абсолютно ненормальна, ведь может спровоцировать множество ортопедических проблем, поскольку подвергает напряжению бедра, колени и щиколотки. Она даже может привести к различным проблемам со спиной во взрослой жизни

У некоторых родителей эта поза для ребенка под таким же запретом как ругательства. Ведь для того, чтобы развивать моторные функции и укреплять позвоночник, дети должны сидеть иначе. «Поза лягушки» никак не способствует ни укреплению тела, ни развитию навыков

Сидение в такой позе приводит к серьезному напряжению мышц и дискомфорту. И, кроме того, не позволяет детям учиться свободно вращать туловищем. А ведь для общей координации движений тела это очень важно! Двусторонняя координация будет развиваться с задержкой. И это еще одна причина не разрешать детям сидеть в «w-позе»!