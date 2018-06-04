Шесть научных причин, почему июньские дети - такие особенные

Чем же отличаются июньские дети:

Они могут получить Нобелевскую премию.

Хотя академически июньские дети находятся в невыгодном положении и бывают одними из самых младших в классе, многим из них это не помешало стать лауреатами Нобелевской премии, пишет Lifter.com.ua.

Они будут активны по ночам.

Вполне возможно, что все великие идеи приходят к июньским младенцам именно ночью. Исследование, проведенное журналом «Сон», обнаружило, что рожденные весной и летом люди обычно ложатся спать позже, чем те, кто родился осенью и зимой. Ваш июньский ребенок, скорее всего, будет совой.

Они, скорее всего, будут сангвиниками.

Гипертимический темперамент, то есть солнечный, оптимистичный характер - чаще встречается у людей, рожденных весной и летом.

Они будут склонны к перепадам настроения.

Циклотимический темперамент - еще одна характеристика, чаще встречающаяся у летних младенцев. Это означает, что ребенок быстро переходит от состояния радости к печали. К счастью, периоды печали длятся недолго.

Они не станут стремиться к острым ощущениям.

Так как сезон рождения влияет на уровень дофамина, исследования указывают на то, что любители острых ощущение чаще рождаются осенью и зимой. У детей, родившихся в мае и июне, были самые низкие уровни, а это означает, что они с меньшей вероятностью будут стремится к риску, чем дети, рожденные зимой.

Они, скорее всего, будут высокими.