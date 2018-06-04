Шесть научных причин, почему июньские дети - такие особенные

На самом деле, июнь отличный месяц, и у рожденных в этом месяце – необыкновенный потенциал. Кто бы не родился - Близнецы или Рак, это будет исключительная личность, утверждает Motherly.
Чем же отличаются июньские дети:
Они могут получить Нобелевскую премию.
Хотя академически июньские дети находятся в невыгодном положении и бывают одними из самых младших в классе, многим из них это не помешало стать лауреатами Нобелевской премии, пишет Lifter.com.ua.
Они будут активны по ночам.
Вполне возможно, что все великие идеи приходят к июньским младенцам именно ночью. Исследование, проведенное журналом «Сон», обнаружило, что рожденные весной и летом люди обычно ложатся спать позже, чем те, кто родился осенью и зимой. Ваш июньский ребенок, скорее всего, будет совой.
Они, скорее всего, будут сангвиниками.
Гипертимический темперамент, то есть солнечный, оптимистичный характер - чаще встречается у людей, рожденных весной и летом.
Они будут склонны к перепадам настроения.
Циклотимический темперамент - еще одна характеристика, чаще встречающаяся у летних младенцев. Это означает, что ребенок быстро переходит от состояния радости к печали. К счастью, периоды печали длятся недолго.
Они не станут стремиться к острым ощущениям.
Так как сезон рождения влияет на уровень дофамина, исследования указывают на то, что любители острых ощущение чаще рождаются осенью и зимой. У детей, родившихся в мае и июне, были самые низкие уровни, а это означает, что они с меньшей вероятностью будут стремится к риску, чем дети, рожденные зимой.
Они, скорее всего, будут высокими.
Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что летние младенцы ростом выше, чем те, кто родился в более холодные месяцы. Они также с большей вероятностью будут толще и здоровее своих зимних товарищей.