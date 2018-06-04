Мать четверых детей Екатерина Климова восхитила фигурой на пляже

И актриса не кажется изнуренной диетами — она вся сияет здоровьем и красотой. Старшей дочери Екатерины уже 16 лет, а младшей в этом году исполнится 3 года. Еще у артистки есть два сына от брака с актером Игорем Петренко.

«Мне повезло с генетикой, — рассказывала Екатерина в интервью журналу «7 Дней». — Но без усилий с моей стороны держать вес 53-55 килограммов при росте 170 сантиметров не получилось бы. Наивно думать, что можно годами есть что попало, а потом за месяц привести себя в форму. «Быстрые» диеты — скорее стресс, чем польза, для организма, и я к ним никогда не прибегала. Важно в принципе не распускаться и не обещать себе: «С понедельника начну следить за фигурой, а пока съем тарелку оливье». Лучше не худеть, а правильно питаться — всегда. Посоветоваться с врачом. Ведь иногда проблемы с весом обусловлены эндокринными, гормональными нарушениями, и нужны не диеты, а лечение. Белки и углеводы лучше не смешивать. К любимой в нашей семье печеной картошке лучше подать овощной салат, а не мясо. А если уж есть мясо, то предпочту хорошую отбивную без всего, а не говядину с грибами, сметаной, овощами и под соусом…».