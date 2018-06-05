Чем полезны одуванчики: от лечения рака до прыщей и похудения

Одуванчики относятся к числу цветков, которые во множестве произрастают на каждом дачном участке и даже считаются сорняками. К сожалению, немногие из нас знают, насколько полезными являются эти цветки для здоровья, пишет Medikforum.
Начнем с того, что одуванчики содержат много кальция, который важен для роста и укрепления костей. В этих цветках полно антиоксидантов вроде витамина C и лютеолина, которые защищают кости от возрастных повреждений, часто являющихся неизбежными из-за воздействия свободных радикалов. Экстракт из одуванчиков используется в лечении болезней печени. Антиоксиданты в этом цветке способствуют нормальному функционированию этого органа, защищая его от старения, а другие компоненты помогают избавить печень от рубцевания. Кроме того, пищевые добавки из одуванчиков способствуют нормальному притоку желчи, также стимулирующему печень и обеспечивающему нормальное пищеварение.
Одуванчики очень важны для диабетиков, поскольку их сок стимулирует производство инсулина из поджелудочной железы, тем самым снижая уровень сахара. Поскольку эти цветки - природные диуретики, они усиливают выделение мочи у диабетиков, что удаляет избыток сахара из организма, также помогая тем жертвам этой болезни, кто склонен к нарушениям почек. Экстракт одуванчика - отличное лекарство от заболеваний мочевыводящих путей, так как с их помощью организм избавляется от токсических субстанций в почках и всей мочевыводящей системе. Дезинфицирующие свойства одуванчика также подавляют рост микробов в мочеполовой системе.
Мыло из одуванчиков превосходно подходит для лечения болезней кожи, вызываемых микробами и грибками. Сок одуванчиков за счет его стимулирующего и детоксикационного воздействия предотвращает развитие угревой сыпи. Эти цветки могут использоваться в борьбе с лишним весом, так как в моче содержится до 4% жира. Экстракт из одуванчиков благодаря антиоксидантам снижает риск рака. Одуванчик также может использоваться для предотвращение запоров, анемии, регулирования артериального давления, борьбы с камнями в желчном пузыре и даже в лечении желтухи.