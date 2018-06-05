Чем полезны одуванчики: от лечения рака до прыщей и похудения

Начнем с того, что одуванчики содержат много кальция, который важен для роста и укрепления костей. В этих цветках полно антиоксидантов вроде витамина C и лютеолина, которые защищают кости от возрастных повреждений, часто являющихся неизбежными из-за воздействия свободных радикалов. Экстракт из одуванчиков используется в лечении болезней печени. Антиоксиданты в этом цветке способствуют нормальному функционированию этого органа, защищая его от старения, а другие компоненты помогают избавить печень от рубцевания. Кроме того, пищевые добавки из одуванчиков способствуют нормальному притоку желчи, также стимулирующему печень и обеспечивающему нормальное пищеварение.

Одуванчики очень важны для диабетиков, поскольку их сок стимулирует производство инсулина из поджелудочной железы, тем самым снижая уровень сахара. Поскольку эти цветки - природные диуретики, они усиливают выделение мочи у диабетиков, что удаляет избыток сахара из организма, также помогая тем жертвам этой болезни, кто склонен к нарушениям почек. Экстракт одуванчика - отличное лекарство от заболеваний мочевыводящих путей, так как с их помощью организм избавляется от токсических субстанций в почках и всей мочевыводящей системе. Дезинфицирующие свойства одуванчика также подавляют рост микробов в мочеполовой системе.