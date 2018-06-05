Что делать, если получаешь оргазм только от мастурбации

Найди причину

В первую очередь, необходимо выяснить, есть ли какие-то объективные причины, которые не дают тебе получить удовольствие от секса с партнёром. Нет смысла настраиваться или давать рекомендации парню, но при этом закрывать глаза на нерешённые проблемы. Попытайся понять, что тебе мешает: отсутствие сексуального влечения к партнёру, собственные комплексы или стресс. Если всё это не про тебя – читай дальше, у меня есть ещё несколько советов.

Пойми, как работает твоё тело

Важно не только знать, что происходит с тобой во время оргазма. Понимание того, как связаны мозг и тело, может стать ключом к решению проблемы. Многие человеческие реакции завязаны на привычках. Тело повторяет, мозг фиксирует – вот тебе готовая модель поведения. Если ты неоднократно достигала оргазма через мастурбацию, твой мозг уже готов получать удовольствие снова и снова. Если с партнёром испытать такого счастья не довелось – путь к оргазму будет сложным. Плюс в том, что ты всегда можешь научить себя получать удовольствие от секса с другим человеком, но для этого нужна регулярная практика.

Возможно, тебе придётся перестроить мозг

Поняла, что твоё тело и ум знают об оргазме только через мастурбацию, – пришло время показать себе, что чужие руки ничуть не хуже. Тебе нужно перестроить свой мозг. Используй знакомый путь, чтобы добиться нового результата, – оргазма с партнёром. Обрати внимание, что приводит тебя к кульминации во время мастурбации. Это фантазия или определённая физическая стимуляция? Количество смазки или наша статья о милахе Колине Форде? Как только выяснишь, попробуй вовлечь своего парня в этот метод. Вдруг он сможет разделить твою фантазию или присоединиться в процессе. Не стесняйся говорить о том, что тебя возбуждает. Хотя Колина Форда лучше оставить в секрете.

Дай парню практический урок

Если секрет твоего удачного оргазма — конкретная физическая стимуляция, научи этому своего парня. Помни, что лучше один раз показать, чем сто раз объяснить, поэтому возьми его руку и направь, куда надо.

Основное преимущество мастурбации – ты знаешь, чего именно хочешь и как этого достичь. К оргазму ведёт несколько дорог, поэтому парню сложно выбрать верную. В этом случае вам поможет взаимная мастурбация. Научите друг друга делать то, что вам нравится, задавайте вопросы и будьте откровенными. Это замечательная и поучительная прелюдия.

Выполняй большую часть работы самостоятельно

Предположим, что твои дела совсем плохи. Ни объяснения, ни практические уроки, ни яркая и наглядная презентация в PowerPoint не помогли парню довести тебя до оргазма. Ещё один метод состоит в том, чтобы выполнить большую часть работы самой, а ближе к кульминации подключить партнёра. Риск, что он всё испортит, огромен, но в конечном итоге это может сработать. Думай не о том, что рискуешь лишиться сиюминутного удовольствия, а о том, что можешь никогда не испытать его с мужчиной. Он не обязательно должен всё это время сидеть сложа руки, пусть тоже участвует в ласках или шепчет пошлости – в общем, создаёт атмосферу.

Мастурбируй адаптивно

Распространённая причина, почему люди не могут достичь оргазма в традиционном половом акте, – неправильные сексуальные привычки. Изучать своё тело мы начинаем с ранних лет, многие сначала познают самоудовлетворение и только потом — парный секс. В погоне за удовольствием девушки используют разные способы стимуляции – воздействуют на клитор струей воды или получают оргазм за счёт сокращения мышц при плотно сжатых бедрах. Проблема в том, что эти методы далеки от реального полового акта, хотя могут дать тебе необыкновенные ощущения.