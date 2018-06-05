Топ-три летних диет: ешь ягоды и худей моментально

Летние диеты – не только вкусная, витаминная и полезная пища, но также и прекрасный способ избавиться от лишних килограммов. Krasotka.ee предлагает вам целых три летних диеты. Выбирайте на свой вкус и худейте с пользой и удовольствием!

Летние диеты: как похудеть на клубничной диете

Клубничная диета – не только одна из самых приятных и вкусных летних диет, но и очень эффективна. С ней вы сможете похудеть до 4 кг за 4 дня. Сидя на ней, нужно есть по 1 кг клубники в день и исключить мучное, алкоголь, кофе, жирное, сладкое и жареное, пишет Ivona.

Примерная схема питания на день:

На завтрак: 250 г клубники, чашка нежирного кефира и зеленое яблоко.

Можете сделать в блендере из этих продуктов вкусный йогурт.

На обед: стакан клубники, 80 г отваренной куриной грудки, салат из 2-х свежих огурцов и зелени.

Любое другое употребление пищи: 150 г клубники.

На ужин: 2 стакана клубники, 80 г обезжиренного творога или чашка нежирного кефира.

Летние диеты: как сбросить лишний вес на черешневой диете

С черешневой диетой лишние килограммы уйдут, а организм очиститься и омолодится. С ней вы потеряете 3-5 кг за две недели. Каждый день нужно съедать по 1-1,5 кг черешни. Она прекрасно заменит тягу к сладкому.

Примерная схема питания на день:

На завтрак: 450 г черешни и стакан кефира (можно разбить на два приема).

На обед: 250 г черешни, отварная рыба или куриное мясо.

Любой другой прием пищи: 200 г черешни. На ужин: салат с огурцами и зеленью с растительным маслом и 150 г черешни. За 2 часа перед сном стакан обезжиренного кефира.

На ужин: салат с огурцами и зеленью с растительным маслом и 150 г черешни.

За 2 часа перед сном стакан обезжиренного кефира.

Летние диеты: худеем на огуречной диете

Посидев неделю на такой диете, вы можете потерять до 5 килограммов. Огурцы помимо своей низкой калорийности улучшают работу пищеварительной системы и очистят кожу. Согласно этой диете, вы должны съедать 1-2 кг огурцов в день за 5-6 приемов пищи. При этом вам нельзя кофе, рыбу, мясо, сладкое, и жареное.

Примерная схема питания на день:

На завтрак: 2 свежих огурца и гренка из отрубного хлеба.

На обед: суп из овощей на воде с растительным маслом и 2-3 огурца.

Дополнительный прием пищи: 1 яблоко или грейпфрут