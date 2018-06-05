Свадебные наряды лесбиянок посеяли раздор в Сети

Микроблогер с ником MAK предложила пользователям Twitter высказать мнение о нарядах гомосексуальных пар на свадебных церемониях. По мнению девушки, отрицать традиционный вид отношений и одеваться при этом на собственную свадьбу в мужские и женские костюмы неискренне.
«Однополые свадьбы забавные. Если вы чувствуете, что делаете правильно, почему бы не одеться под стать вашему истинному «я». Невеста и невеста. Жених и жених. Зачем считаться с концепцией, которую вы не принимаете?», — обратилась она к подписчикам. , пишет Rus.tvnet.lv.
Твит девушки, вопреки ее ожиданиям, заинтересовал тысячи пользователей Twitter. Часть микроблогеров поддержали позицию автора. «Хорошо сказала, ведь вы не говорите: «Она мой муж, вы говорите, что она моя жена». Так зачем одеваться так?» — соглашается Port Harcourt info. «Потому что вы можете носить костюм и быть женщиной?», — возражает ей Lauren С.
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни сочли, что переодевание в мужчину и женщину идет вразрез с принципами гомосексуализма, стирающего границы между полами. Другие призывали оставить гомосексуалов в покое и дать им возможность самостоятельно выбирать костюмы для бракосочетания.
Некоторые упрекнули автора поста в разжигании ненависти на пустом месте. Пользователи поинтересовались, почему девушку так заботит, в чем женятся лесбиянки. Та заявила, что ей все равно, но микроблогеры ей не поверили. «Вы буквально потратили время на то, чтобы перейти на их профиль, сделать скриншот, опубликовать в интернете и посмотреть на реакцию. И это не влияет лично на вас. Я не понимаю менталитет людей, которые ненавидят тех, которых даже не знают», — сетует юзер с ником baby peach.
Девушку упрекнули в невежестве и попытке создать проблему на ровном месте. «Меня приводит в недоумение, что люди по-прежнему испытывают ненависть по этому поводу! Надеюсь, вы хорошо спали этой ночью, моя дорогая», — пишет 2bohray.
Автор записи ответила, что просто задала вопрос, получила ответы и не испытывает угрызений совести.
Gay weddings are funny. If you feel what you are doing is right why not dress as your true selves. Bride and bride. Bridegroom and Bridegroom. Why represent a concept u don't stand for?😑 pic.twitter.com/KvizxI8F8J— MAK (@_Azzya) June 2, 2018