Лайфхак: как взбить сливки без электрического миксера

Прежде чем приступать к взбиванию сливок низкотехнологичными методами, возьмите на заметку следующие советы:

Охладите все: холодные сливки взбиваются гораздо быстрее. Вам также нужно будет остудить емкость для взбивания, вилку или венчик, пишет Segodnya.ua.

Добавляйте подсластители и ароматизаторы в конце: сначала взбейте сливки до нужной консистенции, и только потом подсластите их по вкусу сахаром, сахарной пудрой, медом или кленовым сиропом. А чтобы придать сливками приятный аромат, добавьте ваниль, кардамон или розовую воду.

Венчиком: налейте холодные сливки в большую миску и взбейте венчиком. Помните, что венчик шарообразной формы ускорит процесс взбивания, так как лучше насыщает сливки воздухом.

Вилкой: нет венчика? Возьмите обычную вилку. Не паникуйте, если сливки долго не будут принимать нужную форму: взбивание вилкой отнимает довольно много времени.