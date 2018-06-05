Лайфхак: как взбить сливки без электрического миксера

Взбитые сливки – важный ингредиент многих десертов. Их добавляют в торты и пирожные, используют как дополнение к пирогам и штруделям, подают со свежими ягодами и фруктами. Обычно сливки взбивают миксером, но вы вполне можете обойтись без использования кухонной техники.
Прежде чем приступать к взбиванию сливок низкотехнологичными методами, возьмите на заметку следующие советы:
Охладите все: холодные сливки взбиваются гораздо быстрее. Вам также нужно будет остудить емкость для взбивания, вилку или венчик, пишет Segodnya.ua.
Добавляйте подсластители и ароматизаторы в конце: сначала взбейте сливки до нужной консистенции, и только потом подсластите их по вкусу сахаром, сахарной пудрой, медом или кленовым сиропом. А чтобы придать сливками приятный аромат, добавьте ваниль, кардамон или розовую воду.
Венчиком: налейте холодные сливки в большую миску и взбейте венчиком. Помните, что венчик шарообразной формы ускорит процесс взбивания, так как лучше насыщает сливки воздухом.
Вилкой: нет венчика? Возьмите обычную вилку. Не паникуйте, если сливки долго не будут принимать нужную форму: взбивание вилкой отнимает довольно много времени.
В банке с крышкой: наполните банку сливками до половины. Добавьте чистую пробку (например, от бутылки белого вина), плотно закройте крышкой и энергично трясите, пока сливки не загустеют.