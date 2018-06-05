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Десять продуктов, от которых нужно отказаться после 30

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Американские диетологи поделились мнением о том, какие продукты не должны присутствовать в рационе у человека после 30 лет. Их употребление лишь ускоряет старение, утверждают специалисты.

По мнению ученых, одним из самых роковых продуктов по мере возраста является сахар, передает портал My Domaine. В редкие эпизоды можно побаловать себя сладким, но в общем продукты с сахаром должны постепенно исчезать, - если, конечно, важно выглядеть свежо и моложаво. Сахар повреждает волокна коллагена и эластина, что плохо сказывается на состоянии кожи, способствует образованию морщин, пишет Medikforum.ru.

Помимо этого, специалисты советуют отказаться от употребления белого хлеба, сдобы, продукции из белой муки – все эти изделия ускоряют формирование жировых отложений, которое с возрастом и без того становится более интенсивным в силу снижения активности метаболизма.

Также диетологи советуют избегать соусов, в особенности таких как кетчуп и майонез. Подобные дополнения к блюдам не только насыщают их добавочными калориями, но и провоцируют употреблять пищу в большем количестве.

Помимо этого диетологи рекомендуют после 30 лет с осторожностью употреблять макаронные изделия. Макароны часто называются полезным блюдом, их употребление допускается средиземноморской кухней, считающейся одной из самых здоровых в мире. Тем не менее, важно контролировать количество поедаемых макарон и калорийность соусов и других добавок к ним, а также то, насколько сами макароны качественны. Содержащийся в них глютен нередко плохо переваривается людьми старше 30 лет, пояснили специалисты.

Газировка, даже диетическая, должна быть тоже исключена. Содержащиеся в газированных напитках искусственные подсластители и другие ингредиенты могут провоцировать неблагоприятные изменения в организме, например, опасные для сердца и печени.

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