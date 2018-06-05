Стало известно, какие беременные никогда не похудеют

Длительное время женщинам внушали мысль о том, что во время беременности они должны есть как бы за двоих, то есть, за себя и за того малыша, который растет в животике. В последние годы многочисленные научные исследования опровергали это предположение, и ученые подчеркивали, что данная стратегия представляет опасность для женского здоровья. В частности, предпочитающие есть за двоих беременные впоследствии чаще сталкиваются с лишним весом и ожирением, которые после родов не удается ликвидировать. В результате, мамы становятся полными на всю оставшуюся жизнь, что довольно часто наблюдается во многих странах мира, пишет Medikforum.ru.

Очередное исследование ученых из Университетского колледжа Лондона показало, что каждая третья беременная теряет контроль над количеством принимаемой пищи во время беременности, потому что предпочитает есть за двоих. Подобная стратегия опасна не только для здоровья женщины, но и для ребёнка. Наблюдения показывают, что дети таких мам более чем в два раза чаще и сами становятся жертвами ожирения к 15 годам. Это первое исследование, которое изучило проблему потери контроля над питанием во время беременности и производимый из-за этого эффект на здоровье матери и ребенка.