Какая красотка! Беременная модель Кэндис Свейнпол позирует обнаженной

29-летняя модель Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) скоро станет матерью во второй раз.
«Ангел» бельевого бренда Victoria's Secret выложила в Instagram откровенную фотографию, на которой она позирует без одежды, демонстрируя животик. «Тело расцветает между духовным и физическим… Разве женщины не восхитительны?» — подписала публикацию Кэндис, пишет Cosmo.ru.
Поклонники восхищаются фигурой модели в комментариях: «Твое тело просто прекрасно», «Как хорошо она выглядит беременной», «Вы так красивы снаружи, что я думаю о том, насколько вы чудесная внутри», «Новая мама с новым ребенком-ангелом, это очень мило», «Чистое совершенство».
Напомним, звезда сообщила о второй беременности в декабре. Кэндис познакомилась с отцом своих детей, моделью Германом Николи, в 2005 году. О помолвке пары стало известно в 2015 году, а уже в 2016 году Свейнпол родила первенца — мальчика, которого назвала необычным именем Анэку.