Какая красотка! Беременная модель Кэндис Свейнпол позирует обнаженной

«Ангел» бельевого бренда Victoria's Secret выложила в Instagram откровенную фотографию, на которой она позирует без одежды, демонстрируя животик. «Тело расцветает между духовным и физическим… Разве женщины не восхитительны?» — подписала публикацию Кэндис, пишет Cosmo.ru.

Поклонники восхищаются фигурой модели в комментариях: «Твое тело просто прекрасно», «Как хорошо она выглядит беременной», «Вы так красивы снаружи, что я думаю о том, насколько вы чудесная внутри», «Новая мама с новым ребенком-ангелом, это очень мило», «Чистое совершенство».