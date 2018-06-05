«Любишь жрать и вонять, сиди дома»: Алена Водонаева наехала на полных

«В очереди на регистрацию перед нами стоял очень толстый мужчина. От которого жутко несло потом. Чем он лучше воняющего спиртом алкоголика или перекрытого наркомана, ссущего на газон? Он так же мне неприятен, так же отвратителен и так же доставляет дискомфорт. Любишь жрать и вонять, сиди дома, жри и воняй. Если живешь в социуме, подумай о социуме. Я не люблю социального эгоизма. Я против него. Сама никому не мешаю и предпочитаю, чтобы не мешали мне. Вполне себе обычная закономерность», — написала Водонаева, пишет Life.ru.