«Любишь жрать и вонять, сиди дома»: Алена Водонаева наехала на полных

Телеведущая Алена Водонаева заявила в своем Instagram, что ее раздражают полные люди. Свою неприязнь к ним Водонаева объяснила тем, что они мешают обществу.
«В очереди на регистрацию перед нами стоял очень толстый мужчина. От которого жутко несло потом. Чем он лучше воняющего спиртом алкоголика или перекрытого наркомана, ссущего на газон? Он так же мне неприятен, так же отвратителен и так же доставляет дискомфорт. Любишь жрать и вонять, сиди дома, жри и воняй. Если живешь в социуме, подумай о социуме. Я не люблю социального эгоизма. Я против него. Сама никому не мешаю и предпочитаю, чтобы не мешали мне. Вполне себе обычная закономерность», — написала Водонаева, пишет Life.ru.
Кроме того, полные женщины, по ее мнению, не привлекают своих партнеров, которые засматриваются по сторонам.
«Полные дамы, вы понимаете, что, пока вы полные, ваши мужчины засматриваются на женщин с красивыми фигурами. Это чистая правда! На меня сегодня в аэропорту один такой засматривался. Сидел в кафе за соседним столиком и смотрел, а его жена комплекции plus size ела круассан. Приятного аппетита ей. А мы с вами давайте думать друг о друге почаще. Тогда у нас все будет хорошо», — отметила Водонаева.