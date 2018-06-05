Стоп, сняли! Эксперт рассказала, когда пора менять бюстгальтер на новый

Если лямки становятся растянутыми и вам приходится застегивать лифчик на самые дальние крючки, то пришло время признать, что этот бюстгальтер отслужил свое. Исполнительный директор компании женского белья Лин Льюис раскрыла правду о том, когда пора менять лифчик на новый, пишет Fabiosa.ru.

Важнейшее правило для нижнего белья - быть максимально комфортным. По словам эксперта, носить растянутый или маловатый бюстгальтер - все равно что ходить в обуви на размер больше или меньше.

«До того, как я начала работать в компании нижнего белья, я, как и многие женщины, просто по привычке постоянно поправляла бюстгальтер или подтягивала бретельки. Когда я, наконец, подобрала для себя идеальный лифчик, то вообще потеряла необходимость трогать его в течение дня», - говорит эксперт.

Как часто нужно менять бюстгальтер?

Все зависит от того, как часто вы надеваете один и тот же лифчик. Если вы носите его каждый день, то уже через месяц-два он утратит свои важные функции. От пота он постоянно будет растягиваться, терять форму и постепенно перестанет заботиться о вашей груди.

Если у вас два бюстгальтера, которые вы чередуете, то они прослужат примерно полгода.

Если же у вас много бюстгальтеров (4-5), то вам действительно нужно постоянно чередовать их. Так каждый сможет прослужить не меньше года! Эксперт именно это количество называет идеальным. Нужно сразу продумать, какие лифчики вы будете надевать под какую одежду. Так вам будет проще чередовать их.

Как понять, что бюстгальтер свое отслужил?

Во-первых, никогда не застегивайте новый лифчик на самые дальние крючки. Так вы лишите себя шанса продлевать его жизнь, когда он будет потихоньку растягиваться. Должно помещаться два-три пальца между лямкой и кожей. Это и будет идеальное состояние, когда бюстик выполняет все свои функции.

Во-вторых, если вы наклоняетесь, а задняя лямка постоянно подскакивает, то это тревожных звоночек, который говорит об устарелом белье. Помните, что бюстгальтер должен "стоять на месте". Вы не должны трогать его на протяжении дня. Застегнула и забыла.

В-третьих, если у вас "гуляет" место между чашками и грудью, то это еще один плохой знак. Если в футболке или в кофте вы четко видите контур чашки, то это тоже значит, что бюстгальтер растянулся и стал большим по размеру. Он перестал поддерживать грудь.