Девушки запустили новый пикантный флешмоб: «шоколадный тоннель»
5 июня 2018 г., 17:19
В преддверии пляжного сезона девушки запустили в Instagram новый тренд, получивший название «тоблероновый тоннель» - в честь шоколада Toblerone. Об этом пишет The Sun.
Согласно правилам флешмоба, девушки должны позировать так, чтобы между ног у них образовался треугольник - так называемый «шоколадный тоннель», или «тоблероновый тоннель» - в честь известного шоколада Toblerone, треугольного на срезе, пишет Rus.tvnet.lv.
При этом не важно, какого размера ваш «тоннель». Зазор между ног может быть как у очень стройных девушек, так и у тех, кто имеет пышные формы.