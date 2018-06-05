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  • Девушки запустили новый пикантный флешмоб: «шоколадный тоннель»

Девушки запустили новый пикантный флешмоб: «шоколадный тоннель»

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ФОТО: Instagram

В преддверии пляжного сезона девушки запустили в Instagram новый тренд, получивший название «тоблероновый тоннель» - в честь шоколада Toblerone. Об этом пишет The Sun.

Согласно правилам флешмоба, девушки должны позировать так, чтобы между ног у них образовался треугольник - так называемый «шоколадный тоннель», или «тоблероновый тоннель» - в честь известного шоколада Toblerone, треугольного на срезе, пишет Rus.tvnet.lv.

При этом не важно, какого размера ваш «тоннель». Зазор между ног может быть как у очень стройных девушек, так и у тех, кто имеет пышные формы.

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