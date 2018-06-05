Шесть вещей, которые ты делаешь подсознательно и чем отталкиваешь мужчин

1. Закрытый язык тела.

Ты можешь думать, что первое впечатление основывается на вашем общении, но как минимум 50% успеха первого контакта зависят от языка тела. Словами ты можешь говорить «Да», но твое тело может говорить «Нет», пишет Soulpost.ru.

Твой язык тела должен быть открытым. Повернись лицом к мужчине, даже если вы сидите рядом, повернись к нему прямо корпусом. Руки держи открытыми — не складывай их на груди и не скрещивай, вообще старайся не закрывать ладони. Немного наклонись к мужчине, когда он говорит, чтобы показать, что ты внимательно слушаешь.

2. Монотонный голос.

Следующие 30% успеха первого контакта зависят от твоего голоса. Хорошо бы менять интонацию — так ты покажешься более заинтересованной в том, что говоришь и что слышишь.

3. Обобщенно отвечать на вопросы.

Когда ты коротко или в общем отвечаешь на вопросы, ты создаешь впечатление, что тебе не интересно. Конечно, может быть нелегко делиться подробностями из своей жизни, но если ты знакомишься с мужчиной, без этого никуда. Только так можно сблизиться.

4. Лицо стервы.

Может тебе уже говорили об этом. Может ты уже смирилась с этим. Просто когда ты не выражаешь никаких эмоций, на твоем лице все равно читается некое презрение. Просто ты не привыкла улыбаться. Но когда ты не улыбаешься, мужчина может решить, что тебе не интересно с ним. Так что улыбнись. Транслируй положительную энергию.

5. Использовать абсолюты.

Это такие слова как «должен», «прямо сейчас», «никогда» и «не могу». Они могут касаться разных жизненных обстоятельств или достижения целей. Если ты их используешь, ты тем самым говоришь, что не готова и не открыта к отношениям. Ты можешь даже не осознавать, но этими словами саботировать свои свидания.

6. Задавать негативный тон.