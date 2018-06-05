Наука может предсказать, какая внешность будет у вашего партнера

Все-таки Эдипов комплекс существует в нашем подсознании, потому что ученые доказали, что мы склонны выбирать партнеров, которые даже внешне похожи на наших родителей.
Фрейду бы польстили результаты исследований ученых Университета Глазго, которые показали, что гетеросексуальные мужчины и гомосексуальные женщины выбирают себе женщин с тем же цветом глаз как у их матерей.
Точно так же гетеросексуальные женщины и гомосексуальные мужчины искали себе мужчин с цветом глаз как у их отца, пишет Soulpost.ru.
Данное исследование подтверждает теорию известную как половое запечатление или импринтинг, когда животные выбирают себе пару на основе характеристик, которые были у их родителей.
Это можно отнести и к уже упомянутому Эдиповому комплексу, о котором в 1910 году говорил Зигмунд Фрейд. Это психоаналитическая теория о том, что человека подсознательно привлекает родитель противоположного пола. Персонаж древнегреческой трагедии Софокла Эдип женился на своей матери, не зная, кем она ему приходится.
Исследование не говорит о том, что мы склонны к инцесту, просто мы подсознательно ищем в потенциальном партнере черты, напоминающие нам родителей.