Наука может предсказать, какая внешность будет у вашего партнера

Фрейду бы польстили результаты исследований ученых Университета Глазго, которые показали, что гетеросексуальные мужчины и гомосексуальные женщины выбирают себе женщин с тем же цветом глаз как у их матерей.

Точно так же гетеросексуальные женщины и гомосексуальные мужчины искали себе мужчин с цветом глаз как у их отца, пишет Soulpost.ru.

Данное исследование подтверждает теорию известную как половое запечатление или импринтинг, когда животные выбирают себе пару на основе характеристик, которые были у их родителей.

Это можно отнести и к уже упомянутому Эдиповому комплексу, о котором в 1910 году говорил Зигмунд Фрейд. Это психоаналитическая теория о том, что человека подсознательно привлекает родитель противоположного пола. Персонаж древнегреческой трагедии Софокла Эдип женился на своей матери, не зная, кем она ему приходится.