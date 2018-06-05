Восемь советов, как исправить цвет после неудачной покраски волос дома

У каждого бывала такая ситуация, когда вы покупали краску для волос в магазине, наносили ее, а потом результат оказывался ужасным. Вот некоторые советы о том, как бороться с самыми распространенными проблемами, связанными с цветом волос. Это советы от быстрых действий, чтобы замаскировать беспорядок до серьезных действий, которые могут изменить цвет волос кардинально.
1. Если волосы стали желтыми после обесцвечивания
Обычная забота всех блондинок, волосы могут быстро стать желтыми и похожими на волосы барби, особенно если вы используете неправильные средства для обесцвечивания, пишет Medikforum.ru.
Исправить это можно быстро. Дело в том, что фиолетовый цвет находится напротив желтого цвета на цветовом круге, так что этот оттенок подойдет, если вы хотите нейтрализовать теплые тона как можно скорее. Возьмите легкий шампунь и кондиционер с фиолетовым оттенком. Легкую желтизну это уберет очень быстро.
Долгосрочное решение этой проблемы в том, чтобы выбирать тона более холодные изначально. Стоит брать пепельные краски, прохладные цвета и избегайте оттенков, таких как карамель и мед, поскольку они, как правило, немного теплее. Также можно всегда держать под рукой оттеночный шампунь, чтобы варьировать количество фиолетового тонера для маскировки.
2. Ваши волосы стали рыжими
Эта проблема может случится с теми, кто красит волосы в светлые оттенки или в коричневые. В итоге может получится рыжий — очень упрямый цвет, который трудно убрать. Но нет ничего невозможного.
Фиолетовый также придет на помощь, если нужно избавиться от рыжего. Правда, стоит выбирать оттенок темнее, может быть, даже взять темно-синий. Кроме того, оттеночный шампунь не стоит в этом случае быстр смывать, используйте его как маску. Оставьте его на 10-15 минут и он избавить от неприятного оттенка.
В дальнейшем эту проблему стоит решить, осветляя волосы. Чаще всего рыжий получается при покраске таким тоном, который не может лечь корректно на волосы из-за большого количества пигмента, поэтому требуется более тщательное обесцвечивание.
Например, если ваши волосы темные, но вам нужна пепельная блондинка, вам нужно больше осветить волосы, а затем смягчить темные оттенки, добавив нужный оттенок.
3. Слишком пепельный белый
Может быть и обратная проблема. Может так получится, что вы не хотели слишком пепельный цвет, а он выглядит седым. Или даже серо-зеленым.
Первое, что можно сделать в этом случае - используйте очищающий шампунь, например, Head & Shoulders, для следующих нескольких раз при мытье волос, это поможет быстрее убрать цвет. Если это не сработает, используйте теплый тонер, который добавит тепло в волосы. Смешайте его с небольшим количеством кондиционера и оставьте на 5-10 минут, затем смойте. Вы заметите, что волосы мгновенно станут теплее, и эти пепельные оттенки будут нейтрализованы.
В будущем пользуйтесь красками более теплых оттенков.
4. Корни отличаются по цвету от концов
Иногда краска для волос не так хорошо берет кори, и они отчаются по цвету от остальных волос. Быстро исправить это можно, покрасив отдельно только корни. При этом, не обязательно брать стойкую краску. Сухой шампунь для тонирования в этом случае может творить чудеса. В будущем важно понимать, что корни иногда нужно красить отдельно от остальных волос. Если вы не можете сделать это сами, обратитесь к специалисту, он будет использовать два оттенка, разделяя ваши волосы и сначала нанося краску на корни, затем смешивая оставшуюся часть - если нужно.
5. Одномерный цвет волос
Краска из коробки может дать неплохой результат, а может получится, что цвет будет слишком плоским. Волосы в таком случае выглядят недостаточно объемно.
Лучший способ быстро исправить ситуацию — сделать кудри. Несколько волн создадут иллюзию движения. Это поможет естественным образом отразить свет и компенсировать плоский одномерный цвет.
В будущем попросите у парикмахера сделать несколько бликов. Опытный стилист добавляет более светлые тона на середину или концы волос, используя технику свободной руки. Плоский цвет будет действовать как базовый оттенок, в то время как светлее основные оттенки блеска придадут волосам многоцветный вид.
6. Суперполосатые блики
И снова может быть другая ситуация — волосы могут быть слишком полосатыми. Для того, чтобы быстро исправить ситуацию, можно использовать цветной сухой шампунь. Он закрасит блики и сделает их более ровными. В будущем стоит делать блики только очень небольшими, чтобы цвет получился ровнее.
7. Омбре не получилось
Может быть, что вы хотели сделать постепенный переход, а линия оказалась слишком заметной. Иногда единственное, что нужно сделать, это просто связать свои волосы, пока вы не придете в салон и не исправите цвет.
Можно собирать их в хвост или косу, это скроет проблему. Кроме того, участки ваших волос будут расти естественным образом с разной скоростью, поэтому это должно помочь разбить любые резкие цветовые линии. Но на это уйдет время.
8. Цвет слишком темный
Мы все сталкивались с таким, верно? Вы хотели иметь шоколадно-каштановые волосы, но в итоге получали черные-черные косу, которые сделали бы вашу внутреннюю 14-летнюю готку самодовольной, но 27-летней вам, который завтра утром встречается с боссом, это нравится не так сильно.
Во-первых, постарайтесь не паниковать (проще сказать, чем сделать, я знаю). Во-вторых, вымойте, промойте, а затем снова вымойте волосы. Существуют шампуни глубокой очистки, они могут сильно помочь в этом случае. Да ваши волосы будут сухими после этого, поэтому используйте маски, можно оставить их даже на ночь.