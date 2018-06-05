Восемь советов, как исправить цвет после неудачной покраски волос дома

1. Если волосы стали желтыми после обесцвечивания

Обычная забота всех блондинок, волосы могут быстро стать желтыми и похожими на волосы барби, особенно если вы используете неправильные средства для обесцвечивания, пишет Medikforum.ru.

Исправить это можно быстро. Дело в том, что фиолетовый цвет находится напротив желтого цвета на цветовом круге, так что этот оттенок подойдет, если вы хотите нейтрализовать теплые тона как можно скорее. Возьмите легкий шампунь и кондиционер с фиолетовым оттенком. Легкую желтизну это уберет очень быстро.

Долгосрочное решение этой проблемы в том, чтобы выбирать тона более холодные изначально. Стоит брать пепельные краски, прохладные цвета и избегайте оттенков, таких как карамель и мед, поскольку они, как правило, немного теплее. Также можно всегда держать под рукой оттеночный шампунь, чтобы варьировать количество фиолетового тонера для маскировки.

2. Ваши волосы стали рыжими

Эта проблема может случится с теми, кто красит волосы в светлые оттенки или в коричневые. В итоге может получится рыжий — очень упрямый цвет, который трудно убрать. Но нет ничего невозможного.

Фиолетовый также придет на помощь, если нужно избавиться от рыжего. Правда, стоит выбирать оттенок темнее, может быть, даже взять темно-синий. Кроме того, оттеночный шампунь не стоит в этом случае быстр смывать, используйте его как маску. Оставьте его на 10-15 минут и он избавить от неприятного оттенка.

В дальнейшем эту проблему стоит решить, осветляя волосы. Чаще всего рыжий получается при покраске таким тоном, который не может лечь корректно на волосы из-за большого количества пигмента, поэтому требуется более тщательное обесцвечивание.

Например, если ваши волосы темные, но вам нужна пепельная блондинка, вам нужно больше осветить волосы, а затем смягчить темные оттенки, добавив нужный оттенок.

3. Слишком пепельный белый

Может быть и обратная проблема. Может так получится, что вы не хотели слишком пепельный цвет, а он выглядит седым. Или даже серо-зеленым.

Первое, что можно сделать в этом случае - используйте очищающий шампунь, например, Head & Shoulders, для следующих нескольких раз при мытье волос, это поможет быстрее убрать цвет. Если это не сработает, используйте теплый тонер, который добавит тепло в волосы. Смешайте его с небольшим количеством кондиционера и оставьте на 5-10 минут, затем смойте. Вы заметите, что волосы мгновенно станут теплее, и эти пепельные оттенки будут нейтрализованы.

В будущем пользуйтесь красками более теплых оттенков.

4. Корни отличаются по цвету от концов