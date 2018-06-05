вт, 05.06.2018
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  • Кровь с молоком: 150-килограммовый красавчик снялся в соблазнительной фотосессии

Кровь с молоком: 150-килограммовый красавчик снялся в соблазнительной фотосессии

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Не только женщины хотят сняться в сексуальных фотосессиях. Строитель Блейк Молин, несмотря на свою полноту тоже решился на откровенные фотографии.

Благодаря этим фотографиям и отличному чувству юмора, мужчина стал особенно популярным среди женщин.

«Мы хотели сделать что-то особенное, ведь будуарные фотографии такие чувственные, - говорит фотограф Келли Дафф. – Он очень трудолюбивый сельский житель, и мы хотели показать его мужественность. Он стал новым секс-символом, со мной даже связывались восторженные женщины, чтобы выйти на него».

150-килограммовый Блейк сначала стеснялся и нервничал, но потом смог расслабиться. «На самом деле я недоволен своим весом, мне всегда приходилось с этим мириться, - комментирует Блейк. – Мне даже одна женщина написала и поблагодарила за то, что сделал, потому что ее муж тоже тучный и стесняется себя. Он сказала, что я могу вдохновлять толстых людей, и меня это очень порадовало».

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