Кровь с молоком: 150-килограммовый красавчик снялся в соблазнительной фотосессии

«Мы хотели сделать что-то особенное, ведь будуарные фотографии такие чувственные, - говорит фотограф Келли Дафф. – Он очень трудолюбивый сельский житель, и мы хотели показать его мужественность. Он стал новым секс-символом, со мной даже связывались восторженные женщины, чтобы выйти на него».

150-килограммовый Блейк сначала стеснялся и нервничал, но потом смог расслабиться. «На самом деле я недоволен своим весом, мне всегда приходилось с этим мириться, - комментирует Блейк. – Мне даже одна женщина написала и поблагодарила за то, что сделал, потому что ее муж тоже тучный и стесняется себя. Он сказала, что я могу вдохновлять толстых людей, и меня это очень порадовало».