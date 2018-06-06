Рецепт идеального творожного пирога со вкусом лайма

Записывайте простой рецепт вкуснейшего английского лаймового кекса от Delish.
Сложность - 6 из 10 (то есть, довольно просто);
Время приготовления: 20 минут;
Общее время: 1 час 20 минут.
Вот что вам понадобится.
Для приготовления 450-граммового кекса нужно:
350 гр. масла;
пачка творога;
3 стакана сахара;
5 больших яиц;
3 столовые ложки лаймового сока;
3 стакана муки.
Для приготовления глазури:
1 стакан сахарной пудры;
1 ч.ложка лаймового сока;
2 ст.ложки воды;
1/2 ч.ложки ванильного экстракта;
цедра одного лайма.
А вот пошаговая инструкция:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Готовим тесто: масло и творог взбиваем до воздушной консистенции. Туда же отправляем взбитые с сахаром яйца, передает Lifter.com.ua.
Добавляем сок лайма, а потом муку и цедру.
Тесто выливаем в смазанные маслом формы, заполнив их на 3/4.
Выпекаем 45 минут, проверяя готовность деревянной палочкой.
Делаем глазурь: взбиваем сахарную пудру с соком лайма, водой и ванилью. Смазываем глазурью уже охлажденный кекс и посыпаем цедрой лайма.
Наслаждаемся освежающим вкусом лаймового кекса!