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  • Рецепт идеального творожного пирога со вкусом лайма

Рецепт идеального творожного пирога со вкусом лайма

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Фото иллюстративное

ФОТО: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Записывайте простой рецепт вкуснейшего английского лаймового кекса от Delish.

    Сложность - 6 из 10 (то есть, довольно просто);

    Время приготовления: 20 минут;

    Общее время: 1 час 20 минут.

Вот что вам понадобится.

Для приготовления 450-граммового кекса нужно:

    350 гр. масла;

    пачка творога;

    3 стакана сахара;

    5 больших яиц;

    3 столовые ложки лаймового сока;

    3 стакана муки.

Для приготовления глазури:

    1 стакан сахарной пудры;

    1 ч.ложка лаймового сока;

    2 ст.ложки воды;

    1/2 ч.ложки ванильного экстракта;

    цедра одного лайма.

А вот пошаговая инструкция:

    Разогреваем духовку до 180 градусов.

    Готовим тесто: масло и творог взбиваем до воздушной консистенции. Туда же отправляем взбитые с сахаром яйца, передает Lifter.com.ua.

    Добавляем сок лайма, а потом муку и цедру.

    Тесто выливаем в смазанные маслом формы, заполнив их на 3/4.

    Выпекаем 45 минут, проверяя готовность деревянной палочкой.

    Делаем глазурь: взбиваем сахарную пудру с соком лайма, водой и ванилью. Смазываем глазурью уже охлажденный кекс и посыпаем цедрой лайма.

Наслаждаемся освежающим вкусом лаймового кекса!

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