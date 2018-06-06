Рецепт идеального творожного пирога со вкусом лайма

Сложность - 6 из 10 (то есть, довольно просто);

Время приготовления: 20 минут;

Общее время: 1 час 20 минут.

Вот что вам понадобится.

Для приготовления 450-граммового кекса нужно:

350 гр. масла;

пачка творога;

3 стакана сахара;

5 больших яиц;

3 столовые ложки лаймового сока;

3 стакана муки.

Для приготовления глазури:

1 стакан сахарной пудры;

1 ч.ложка лаймового сока;

2 ст.ложки воды;

1/2 ч.ложки ванильного экстракта;

цедра одного лайма.

А вот пошаговая инструкция:

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Готовим тесто: масло и творог взбиваем до воздушной консистенции. Туда же отправляем взбитые с сахаром яйца, передает Lifter.com.ua.

Добавляем сок лайма, а потом муку и цедру.

Тесто выливаем в смазанные маслом формы, заполнив их на 3/4.

Выпекаем 45 минут, проверяя готовность деревянной палочкой.

Делаем глазурь: взбиваем сахарную пудру с соком лайма, водой и ванилью. Смазываем глазурью уже охлажденный кекс и посыпаем цедрой лайма.