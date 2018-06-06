Читайте, кто он - лучший муж по знаку Зодиака

Многие мужчины, если не сказать большинство, меняются после свадьбы. Что же до Скорпионов, то в них остается что-то холостяцкое даже после того, как они поставили штамп в паспорте. Многих женщин это ужасно раздражает.

С одной стороны, это не такая уж и большая проблема, но решать ее Скорпионы хотят довольно редко.

Стрелец

Второе место лучших мужей по знаку Зодиака достается Стрельцам. Эти мужчины очень притягательны, умны, дальновидны и любвеобильны. Эти качества делают их одними из лучших. Еще с ними всегда интересно, потому что на месте они сидеть не любят. Стрельцы тянутся ко всему неизведанному, новому, поэтому и в интимной стороне любви у вас будут яркие моменты, и в делах финансовых тоже все будет получаться год от года.

Главное — не ревновать Стрельцов и не заставлять их «тормозить» свое развитие. Развивайтесь вместе с ними и расслабьтесь полностью. Эти мужчины способны изменить вашу жизнь и превратить ее в приятное приключение.

Если вы не рабыня стереотипов, то такой брак вас воодушевит и окрылит.

Козерог

Козероги в любви не особо удачливы, а потому на все смотрят через призму логики. Это осторожные люди, но если они находят свою любовь, то это, скорее всего, навсегда. В браке такие мужчины невероятно стабильны, хоть и не эмоциональны. С ними бывает скучно, но в четверку лучших мужей по знаку Зодиака они входят абсолютно точно.

Мужчины-Козероги прекрасно понимают, что основой для любви и брака служит доверие. До тех пор, пока вы не завоюете их доверие, они вам не откроются и не предложат быть их женой.

Ждать, возможно, придется долго, но оно того стоит. Если ваши чувства правдивы, то все будет прекрасно. Даже скука со временем покажется удачным эквивалентом спокойствия.

Козероги лишены негативной энергии, поэтому от них исходит только добро.

Водолей

Водолеи могли бы стать хорошими мужьями, если бы не их бесконечная ревность и многочисленные странности в поведении. Эти мужчины отлично понимают, что они не подходят для того, чтобы называться лучшими мужьями, поэтому живут одни. Не стоит пытаться повести их под венец, потому что они перестанут вас любить так сильно. Давайте им больше свободы и не напрягайте их своим поведением.

Если вы разумная женщина, то мужчина-Водолей станет для вас отличным другом, любовником, помощником и покровителем. Ну а свадьбу сыграть можно будет и потом. Не спешите и не подгоняйте его, тогда все получится.

Жизнь для Водолеев скоротечна, ведь они истинные реалисты и материалисты.

Рыбы

Мужчина-Рыбы поможет вам найти цель в жизни, потому что он будет в этом максимально заинтересован. Рыбы созданы для брака. Первое место получают именно они, потому что из недостатков у них есть только стремление к вредным привычкам, которое легко лечится. Некоторые дамы отмечают также, что Рыбы могут изменять своим женам, но это тоже вполне исправимо — необходимо всегда быть интересными для них.