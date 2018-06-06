Семь вещей, которых избегает после 30 каждая стильная женщина

30 лет - это всегда возраст переосмысления. Именно в этом возрасте начинаешь замечать, что жизнь летит все быстрее и быстрее.
Женщине в 30 пора определится со стилем и знать, какие вещи ей идут, а каких следует избегать. Чтобы быть стильной, стоит учитывать советы экспертов, которые предлагает Cultura Colectiva.
Итак, женщина со стилем:
1.Не злоупотребляет неоновыми цветами
Они веселые и яркие, и даже могут улучшить настроение. Но в 30 лет кислотные цвета могут смотреться слегка неуместно. Поэтому для освежения образа будет достаточно лишь неоновых аксессуаров, пишет Lifter.com.ua.
2. Не носит дешевую бижутерию
Любая девушка неравнодушна к дешевым серьгам, браслетам, ожерельям, повязкам и прочим побрякушкам. В юности это все покупалось, потому что на большее не хватало средств.
Однако в 30 уже можно позволить себе роскошь обладания дорогими украшениями. Тем более, для того чтобы выглядеть красиво, совсем не обязательно наряжаться, как новогодняя елка.
3. Не пренебрегает качественной обувью
Туфли с перепонкой, Мартенсы и Конверсы удобны, но не всегда уместны. в 30-летнем возрасте уже нужно носить более элегантную и качественную обувь.
4. Не носит комбинезоны
Подростковый возраст давно позади, поэтому стоит отказаться от детской одежды. Тем более что комбинезон делает фигуру бесформенной и нелепой.
5. Отказывается от коротких топов
Короткие трикотажные топы - это сексуально. Для девчонки 16 лет. Но в 30 лет они будут смотреться не более, чем вульгарно.
6. Отдает младшей сестре джинсовые микро шорты
Дело не в том, что микро шорты слишком короткие. Если ноги в порядке, то короткая одежда вполне имеет право на существование. Тем не менее, если заменить джинсу на другой тип ткани, вид будет более элегантным.
7. Не злоупотребляет макияжем
Макияж бывает разным. В 30-летнем возрасте приветствуется естественный внешний вид, с минимумом штукатурки. Избыток косметики прибавляет возраста и выглядит нелепо.
Если вам исполнилось 30, то вы сами знаете, как порой важны советы экспертов. Но не обязательно досконально следовать моде, чтобы выглядеть привлекательно. Прислушивайтесь к своей интуиции и здравому смыслу.