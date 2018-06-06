Тихая женская болезнь, которая убивает 70% своих жертв

Почему эти цифры должны вас насторожить?

Потому что это "тихий убийца". Рак яичников часто протекает бессимптомно, поэтому его диагностируют на поздних стадиях.

Ведущие онкологи утверждают, что в случае раннего обнаружения рака яичников продолжительность жизни составляет от 5 до 7 лет, если пациентка не старше 35 лет.

Опасность заключается в возможном рецидиве, пишет Lifter.com.ua.

1) Обнаружение рака яичников.

Во время научной конференции ко Всемирному дню борьбы с раком яичников (8 мая), ученые заявили, что каждые 6 месяцев женщине нужно проходить трансвагинальное УЗИ яичников. Особенно если в ее роду были те, кто имели такое заболевание.

Первые симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы исключить рак яичников, очень похожи на симптомы колита.

Важно отметить, что этот вид рака встречается в основном у женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Самое важное, что это новообразование никоим образом не проявляет себя на первом этапе. Его симптомы легко спутать с другими заболеваниями.

2) Симптомы рака яичников:

Периодическое или постоянное вздутие живота.

Запор, расстройство желудка или частые боли в животе могут быть предупреждающим сигналом.

Интенсивная и постоянная боль в области таза - один из главных симптомов.

Боль в нижней части спины.

Неконтролируемое мочеиспускание, боль и / или жжение при мочеиспускании.

Стремительная потеря веса.

Постоянное чувство усталости.

Боль во время полового акта.

Если вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обратитесь к врачу, пройдите УЗИ яичников.

Внимательно следите за своим здоровьем, регулярно посещайте врача, исследуйте состояние своего организма с помощью различных методов диагностики.