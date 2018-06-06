Тихая женская болезнь, которая убивает 70% своих жертв

По оценкам Американского онкологического общества, в США в 2017 году более 22 000 женщинам поставили диагноз "рак яичников". По предварительным оценкам 14 000 из них умрут от этого заболевания, пишет Cultura Colectiva.
Почему эти цифры должны вас насторожить?
Потому что это "тихий убийца". Рак яичников часто протекает бессимптомно, поэтому его диагностируют на поздних стадиях.
Ведущие онкологи утверждают, что в случае раннего обнаружения рака яичников продолжительность жизни составляет от 5 до 7 лет, если пациентка не старше 35 лет.
Опасность заключается в возможном рецидиве, пишет Lifter.com.ua.
1) Обнаружение рака яичников.
Во время научной конференции ко Всемирному дню борьбы с раком яичников (8 мая), ученые заявили, что каждые 6 месяцев женщине нужно проходить трансвагинальное УЗИ яичников. Особенно если в ее роду были те, кто имели такое заболевание.
Первые симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы исключить рак яичников, очень похожи на симптомы колита.
Важно отметить, что этот вид рака встречается в основном у женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Самое важное, что это новообразование никоим образом не проявляет себя на первом этапе. Его симптомы легко спутать с другими заболеваниями.
2) Симптомы рака яичников:
Периодическое или постоянное вздутие живота.
Запор, расстройство желудка или частые боли в животе могут быть предупреждающим сигналом.
Интенсивная и постоянная боль в области таза - один из главных симптомов.
Боль в нижней части спины.
Неконтролируемое мочеиспускание, боль и / или жжение при мочеиспускании.
Стремительная потеря веса.
Постоянное чувство усталости.
Боль во время полового акта.
Если вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обратитесь к врачу, пройдите УЗИ яичников.
Внимательно следите за своим здоровьем, регулярно посещайте врача, исследуйте состояние своего организма с помощью различных методов диагностики.
Тогда вам не придется столкнуться с самым опасным женским заболеванием.