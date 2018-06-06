Влияют на гормоны! Десять продуктов, которые делают мужчин женственными

На фоне возникающего гормонального дисбаланса может меняться голос и характер роста волос на теле, появляются жировые отложения, характерные для женской фигуры – на бедрах, ягодицах, может увеличиваться грудь, возникают трудности с либидо. Все это может стать следствием употребления «неправильных» продуктов.

Как ни странно, первыми в списке таких продуктов эксперты назвали морепродукты и рыбу (креветки, угорь, тилапия, фермерский лосось). Главная опасность, связанная с их употреблением, - в таких продуктах слишком много химикатов, проникающих из загрязненных вод или попадающих из корма, который дают молоди для ускоренного роста, пишет Medikforum.ru.

Далее - консервы, которые может содержать в себе бисфенол А, проникающий из материалов тары. Также небезопасны ягоды и фрукты: клубника, яблоки, черешня, вишня, персики. Специалисты отмечают, что в них часто повышено содержание пестицидов.

Колбасные изделия и сыры в упаковке из поливинилхлорида – думаете, это не отражается на здоровье? Этот химикат проникает в продукты и может приводить к гормональным сбоям, отмечают эксперты.

Соевые продукты попали в список опасных из-за обилия фитоэстрогенов. Пиво следуют за ними по той же причине: попадая в мужской организм в большом количестве, фитоэстрогены начинают в нем «гормональную ломку», из-за которой активизируется жироотложение.

Свекла, как выяснилось, также поддерживает уровень эстрогена в организме избыточно высоким. Затем - коровье молоко, которое само по себе может оказаться источником гормонов.