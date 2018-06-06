Я - мать-педиатр. И я знаю правила, которые вы обязаны соблюдать

Вот десять самых важных принципов воспитания детей, которые Тиффани уже усвоила:

1. Нужно чаще бывать оффлайн.

Смартфоны, планшеты, ноутбуки завладели нашим миром. Они делают жизнь более комфортной, соединяют людей, позволяют нам следить за жизнью наших детей... Но эти устройства также воруют наше время, которое мы могли бы провести с семьей.

Каждый день отключайте телефон хотя бы на полчаса, постарайтесь не притрагиваться к нему через каждых пять минут. Освободите время для общения с детьми. Это очень важно, пишет Lifter.com.ua.

2. Все дети разные.

Возможно, ваш ребенок не так быстро научится пользоваться горшком, как соседский. И заговорит он намного позже, и читать начнет только в школе.

Рост и развитие каждого отдельного ребенка - это индивидуальный процесс, а не соревнование. Старайтесь не сравнивать своих детей с детьми ваших друзей или с малышами на игровой площадке. Каждый ребенок уникален. Примите это.

3. Иногда время - лучшее лекарство.

В первую очередь это касается болезней - ушных инфекций, проблем с желудком и т.д., а также развития ребенка. Мы можем облегчить его страдания, но не должны форсировать процесс выздоровления.

Наш организм устроен очень разумно. Иногда все, что от вас требуется, - просто подождать. Все мы хотим получить мгновенный результат, но это невозможно. Значит, нужно учиться терпению.

4. Хорошие привычки нужно закладывать с самого детства.

Это касается и режима дня, и воспитания детей. Чем раньше вы начнете воспитательный процесс, тем лучше - и для ребенка, и для вас. Не тратьте время, начинайте с первого же дня!

Дети привыкли повторять за взрослыми. Относитесь к партнеру с добротой и уважением. Давайте детям правильную модель семейных отношений. Не ругайтесь в их присутствии, чаще произносите слова благодарности.

Дети воспринимают даже невербальные жесты, сюда входит и мимика. Помните - на вас равняются. Ведите себя достойно.

5. Наслаждайтесь любым моментом.

Даже самым крошечным. Любой момент по-своему прекрасен и уникален. Порадуйтесь первым шагам ребенка или его первому слову. Удивляйтесь вместе с малышом, завидев радугу или осенний лист, падающий с дерева.

Эти маленькие моменты - это то, что делает нашу жизнь более осмысленной и прекрасной. Не принимайте их как должное.

6. Будьте гибкими, ищите компромисс.

Некоторые правила обсуждению не подлежат (например, нельзя прикасаться к раскаленной плите, открывать двери незнакомцам, трогать диких животных). Другие правила позволительно время от времени нарушать.

Расставьте приоритеты правильно. Определите границы дозволенного. Не забывайте идти на компромисс, делать поблажки. Батончик на завтрак раз в месяц не повредит.

7. Мыслите творчески.

Не действуйте по шаблону. Есть ситуации, в которых следует подключить фантазию. Это очень важно. Тщательное планирование - это хорошо, но и для экспромта должно быть место.

К воспитанию детей нужно подходить творчески - играть роль Деда Мороза с подарками, прятать под подушку лакомства от Святого Николая, лепить с детьми фигурки из пластилина, строить с ними скворечник и т.д.

В этом списке еще много пунктов. Попробуйте реализовать каждый из них или придумайте свой.

8. Не стесняйтесь просить о помощи.

Если рядом с вами нет близких и родных, просите помощи у коллег, друзей, соседей. Вырастить ребенка нелегко, тем более одному человеку. Всем нам нужна помощь и поддержка.

9. Не бойтесь делать ошибки.

Только так можно чему-то научиться, в том числе и тому, как воспитывать детей. Просто не повторяйте этих ошибок, не вините себя слишком сильно за них. Пусть они будут вам уроком, в следующий раз постарайтесь не сделать лучше. (Помните: у детей более устойчивая психика, чем мы привыкли думать).

10. Получайте удовольствие.