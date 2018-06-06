Ни мальчик, ни девочка - американка растит сына бесполым

Эта женщина, работающая сексопатологом, дает своему трехлетнему сыну гендерно-нейтральное воспитание. Другими словами, ребенку с детства не навязывают нормы поведения для мальчика или для девочки.
Жительница Массачусетса Кристин Хэмбридж была настолько обеспокоена существующими в обществе гендерными стереотипами, которые требуют от молодых людей так много, что решила дать сыну Джексону самое современное воспитание. Она растит ребенка в гендерно-нейтральном окружении, другими словами, мальчику не прививают норм поведения и внешности, характерных для мужчин или женщин. Джексон может один день носить одежду для мальчиков, а потом появится в платье или юбочке, или начать играть с куклами. Кристин уверена, что это воспитание является самым правильным, а когда Джексон подрастет, он сам определит, с каким полом он себя идентифицирует, пишет Medikforum.ru.
«Как-то в один из дней Джексон сказал мне, что он мальчик, но когда вырастет, то будет красивой леди с кольцом в носу, - рассказывает Кристин. - У меня есть кольцо в носу, и, возможно, это просто забавная подражание. Но я ни в коем случае не стану ограничивать его желание стать представителем любого пола, который он только захочет. Я хочу защитить его от неуклюжих и жестких гендерных стереотипов. Своих детей я буду растить гендерфлюидными по-максимуму».
Кристин подчеркивает, что до момента родов не осознавала, насколько в гендерном обществе она живет, и как это тяжело для детей. Правда, Джексона она пока называет сыном, но именно таким он себя сейчас идентифицирует. Если же ребенок захочет, чтобы его называли дочкой, то Кристин изменит обращение. Кроме того, женщина настойчиво требует от всех людей, которые общаются с Джексоном, не называть его мальчиком или девочкой и не делать акцента на каком-либо поле. Мальчик имеет полную свободу выражать себя в одежде, в словах и в игрушках. С подобным воспитанием согласен и отец ребенка - муж Кристин Ник.