Ни мальчик, ни девочка - американка растит сына бесполым

Жительница Массачусетса Кристин Хэмбридж была настолько обеспокоена существующими в обществе гендерными стереотипами, которые требуют от молодых людей так много, что решила дать сыну Джексону самое современное воспитание. Она растит ребенка в гендерно-нейтральном окружении, другими словами, мальчику не прививают норм поведения и внешности, характерных для мужчин или женщин. Джексон может один день носить одежду для мальчиков, а потом появится в платье или юбочке, или начать играть с куклами. Кристин уверена, что это воспитание является самым правильным, а когда Джексон подрастет, он сам определит, с каким полом он себя идентифицирует, пишет Medikforum.ru.

«Как-то в один из дней Джексон сказал мне, что он мальчик, но когда вырастет, то будет красивой леди с кольцом в носу, - рассказывает Кристин. - У меня есть кольцо в носу, и, возможно, это просто забавная подражание. Но я ни в коем случае не стану ограничивать его желание стать представителем любого пола, который он только захочет. Я хочу защитить его от неуклюжих и жестких гендерных стереотипов. Своих детей я буду растить гендерфлюидными по-максимуму».