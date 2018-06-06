Читательница о встрече с Лабковским: лучше бы я на эти деньги с подружкой в кафе посидела…

«Сходила я вчера на тренинг Лабковского… Вместо заявленных двух часов, он пообщался с нами только час и двадцать минут (опоздал на десять минут и закончил на полчаса раньше). Из них он только минут десять давал «лекцию» о своих шести правилах, которые и так можно прочитать в интернете, остальное же время отвечал на вопросы из зала и на анонимные записки.

Примеры из зала были разными, но не скажу, что они сильно мне чем-то помогли, я уже молчу о том, что его ответы были вполне тривиальными и поверхностными. В чем смысл такой публичной консультации, я так и не поняла.

А под конец, как только ему шепнули на ушко, что уже надо сворачиваться, он особенно скомкано начал отвечать на последние вопросы. На мой взгляд, на один вопрос он вообще не ответил.

В итоге, заплатив приличную сумму денег, я не получила ничего нового, чего нет на его сайте, YouTube или интернете в целом. Сплошное разочарование, лучше бы я на эти деньги с подружкой в кафе посидела за философскими разговорами, получила бы больше пользы и удовольствия.

Жалко и тех людей, кто не смог задать свой вопрос или же специально приехал на консультацию из другой страны. Кроме того, Лабковский всех агитировал прийти на встречу в сентябре, где он обещает фотографироваться со зрителями и раздавать автографы. Так а зачем приходить и снова платить, ведь я более чем уверенна, что ничего нового не будет.