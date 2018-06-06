Не упустите момент: какие сигналы организма женщинам не стоит игнорировать

Гормоны контролируют внутренние процессы в нашем организме, поэтому когда производство этих веществ нарушается, мы обязательно чувствуем все изменения.
Что может свидетельствовать о нарушении гормонального баланса и послужить резонным основанием для посещения врача:
Акне
Возникновение угрей во взрослом возрасте может указывать на снижение уровня так называемых мужских гормонов, которые вырабатываются и в женском организме, играя в нем не менее важную роль, пишет Segodnya.ua.
Частые головные боли
Приступы мигрени могут возникать на фоне дефицита важного женского гормона — эстрогена.
Бессонница
Неспособность заснуть ночью может свидетельствовать о низком уровне в организме прогестерона — гормона, который влияет на работу нервной системы, протекание беременности, течение менструального цикла и т.д.
Повышенная потливость
Если у вас еще нет менопаузы, повышенная потливость должна сильно обеспокоить, ведь именно гормоны контролируют температурный режим тела, поэтому любые нарушения в нем могут указывать на гормональный сбой.
Хроническая усталость
Хорошо отдохнули, но все равно чувствуете себя усталыми и разбитыми? Причина такого положения может заключаться в нарушении производства гормонов щитовидной железы.
Беспричинный набор веса
Не удивляйтесь, что, несмотря на правильное питание, все равно набираете вес. Скорее всего, проблема ваша в высоком уровне некоторых гормонов.
Чрезмерное выпадение волос
Для мужчин высокий уровень тестостерона — это секрет роскошной шевелюры, тогда как для женщин — причина потери волос и угроза облысения.
Забывчивость
Память, конечно, может время от времени подводить и причиной этому не обязательно является гормональный сбой. Однако, если вы начали постоянно забывать отдельные слова, важные даты, часто не можете сосредоточиться на каком-то одном деле, вполне возможно, что причина в слишком низком уровне женских гормонов.
Изменение размера или текстуры молочных желез
Эта проблема может указывать на снижение уровня эстрогена, а вовсе не на развитие онкологии, однако посетить врача все равно надо обязательно.