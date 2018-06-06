Не упустите момент: какие сигналы организма женщинам не стоит игнорировать

Что может свидетельствовать о нарушении гормонального баланса и послужить резонным основанием для посещения врача:

Акне

Возникновение угрей во взрослом возрасте может указывать на снижение уровня так называемых мужских гормонов, которые вырабатываются и в женском организме, играя в нем не менее важную роль, пишет Segodnya.ua.

Частые головные боли

Приступы мигрени могут возникать на фоне дефицита важного женского гормона — эстрогена.

Бессонница

Неспособность заснуть ночью может свидетельствовать о низком уровне в организме прогестерона — гормона, который влияет на работу нервной системы, протекание беременности, течение менструального цикла и т.д.

Повышенная потливость

Если у вас еще нет менопаузы, повышенная потливость должна сильно обеспокоить, ведь именно гормоны контролируют температурный режим тела, поэтому любые нарушения в нем могут указывать на гормональный сбой.

Хроническая усталость

Хорошо отдохнули, но все равно чувствуете себя усталыми и разбитыми? Причина такого положения может заключаться в нарушении производства гормонов щитовидной железы.

Беспричинный набор веса

Не удивляйтесь, что, несмотря на правильное питание, все равно набираете вес. Скорее всего, проблема ваша в высоком уровне некоторых гормонов.

Чрезмерное выпадение волос

Для мужчин высокий уровень тестостерона — это секрет роскошной шевелюры, тогда как для женщин — причина потери волос и угроза облысения.

Забывчивость

Память, конечно, может время от времени подводить и причиной этому не обязательно является гормональный сбой. Однако, если вы начали постоянно забывать отдельные слова, важные даты, часто не можете сосредоточиться на каком-то одном деле, вполне возможно, что причина в слишком низком уровне женских гормонов.

Изменение размера или текстуры молочных желез