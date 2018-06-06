Названы оттенки волос, омолаживающие на десять лет

Сотни тысяч россиянок тратят целые состояния на покупку разного рода чудодейственных косметических и лекарственных средств, призванных остановить старение и сохранить молодость максимально долго. Но для многих затраты на постоянные инъекции ботокса, ультра-дорогую косметику и продолжительные еженедельные процедуры по уходу за лицом оказываются слишком дорогостоящими. А что бы вы сказали, если бы узнали, что лицо можно омолодить на 10 лет просто за счет изменений цвета волос? Австралийские стилисты полагают, что добавление разного рода светлых и темных оттенков позволяет творить настоящие чудеса в плане омоложения, пишет Medikforum.ru.

Одним из подобных цветов является оттенок Baby blonde. Именно его мы наблюдаем у малышей. Он считается светлым, но это мягкий тон, который специфическим образом подтягивает кожу лица визуально. Если же женщинам нравятся более темные оттенки, ты необходимо выбирать Brazilian brown, как у модели Изабель Гулар, являющейся "ангелом" бренда Victoria's Secret . Оттенок отлично балансирует теплые и холодные тона, которые выгодно подчеркивают моложавость кожи при дневном свете и при искусственном освещении. Это не слишком тяжелый на вид цвет волос, обеспечивающий им сияние.