Курящие будущие матери могут сделать своих детей глухими

Если вы планируете завести ребенка, то обязательно откажитесь от курения. Женщины и без того много раз слышали о том, насколько опасен табачный дым для малыша во время беременности, а теперь японские ученые получили новые факты. Выяснилось, что у курящих мам чаще появляются на свет дети, имеющие нарушения слуха. Вероятность развития подобных нарушений в случае употребления табачных изделий увеличивается на 68%. Исследование однозначно доказало, что отказ от табака во время беременности и после родов существенно уменьшает опасность глухоты у ребенка, пишет Medikforum.ru.

Свои выводы ученые сделали на основе информации по более чем 50 000 детям в возрасте трех лет. Из этого количества 3,8% были подвержены курению только во время беременности, 3,9% подвергались пассивному курению в возрасте 4 месяцев, а 0,9% становились жертвами табачного дыма и во время беременности их матери, и в 4 месяца. Результаты показали, что распространенность нарушений слуха среди детей в возрасте 3 лет, кто сталкивался с табачным дымом в утробе матери, составляла 4,6%. Среди тех, кто подвергался лишь пассивному курению в возрасте 4 месяцев, опасность развития нарушений слуха увеличивалась на 30%. Наконец, если малышей подвергали табачному дыму и во время беременности, и после неё, то риск нарушений слуха вырастал в 2,4 раза.