Австралийка четверть века не смывала тушь и чуть не ослепла

Когда офтальмолог Дэна Робэи (Dana Robaei) заглянула под веки пациентки, она обнаружила там множество твердых черных шариков. Как выяснилось, Линч, которая привыкла к яркому макияжу, в течение последних 25 лет не смывала тушь перед сном. В результате мелкие фрагменты черной краски попадали под веки, постепенно слипались, образуя плотные скопления, которые глубоко вросли в ткани. Это привело к хроническому воспалению конъюнктивы (слизистой оболочки глаз), пишет Health.mail.ru .

«Каждый раз, когда Тереза моргала, эти шарики задевали за поверхность глаза, что и вызывало ощущение инородного тела и постоянное раздражение слизистой. Симптомы напоминали ситуацию, когда кто-то бросил вам в глаза горсть песка, — объяснила доктор Робэи в интервью The Daily Mail . — Особенно крупные скопления прорвали конъюнктиву и оставляли царапины на роговице, что угрожало зрению Терезы. Если бы в эти царапины попала инфекция, у пациентки был бы высок риск ослепнуть». По словам доктора Робэи, ранее в своей практике она никогда не сталкивалась ни с чем подобным.