Ученые нашли способ легко пережить расставание

Исследователи выяснили, что мозг человека можно "натренировать" меньше любить своих бывших.
Ученые из Университета Миссури разработали специальную стратегию, следуя которой можно "обучить" мозг человека любить бывших возлюбленных меньше и после разрыва постепенно забывать тяжелые отношения. Первый алгоритм включал в себя сбор всех негативных качеств, обнаруженных в бывшей "второй половинке", — этот метод оказался самым эффективным, однако влиял на эмоциональную истощенность объекта изучения, пишет Life.ru.
Вторая стратегия "обучения" мозга оказалась схожа с одной из стадий принятия неизбежного: испытуемым предлагалось принять чувство любви к бывшим без осуждения и смириться с тем, что, как и все в этом мире, любовь рано или поздно заканчивается. Третья стратегия заключалась в отвлечении от проблем, связанных с переживаниями, — спортзал, сложная работа и прочие бытовые задачи оказались наиболее эффективными относительно двух других способов пережить расставание.
После изучения энцефалограммы головного мозга испытуемых ученые выяснили, что третий способ не влияет на эмоциональную оценку бывших возлюбленных, однако позволяет человеку на протяжении длительного времени чувствовать себя счастливее и здоровее. Метод временного отвлечения, по словам нейробиологов, может применяться для решения любых тяжелых и крайне стрессовых задач.