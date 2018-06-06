Ученые нашли способ легко пережить расставание

Ученые из Университета Миссури разработали специальную стратегию, следуя которой можно "обучить" мозг человека любить бывших возлюбленных меньше и после разрыва постепенно забывать тяжелые отношения. Первый алгоритм включал в себя сбор всех негативных качеств, обнаруженных в бывшей "второй половинке", — этот метод оказался самым эффективным, однако влиял на эмоциональную истощенность объекта изучения, пишет Life.ru.

Вторая стратегия "обучения" мозга оказалась схожа с одной из стадий принятия неизбежного: испытуемым предлагалось принять чувство любви к бывшим без осуждения и смириться с тем, что, как и все в этом мире, любовь рано или поздно заканчивается. Третья стратегия заключалась в отвлечении от проблем, связанных с переживаниями, — спортзал, сложная работа и прочие бытовые задачи оказались наиболее эффективными относительно двух других способов пережить расставание.